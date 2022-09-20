Лакокрасочное покрытие при таком способе не пострадает, зато с легкостью сойдут и следы от почек и насекомых, и птичий помет.

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При мойке автомобиля трудно удалить засохшие следы насекомых, смолу деревьев и птичий помет. Не всякая мойка высокого давления сможет сбить их, а при ручной мойке есть риск повредить лакокрасочное покрытие.

Я предлагаю хитрость, которой пользуюсь много лет. Замачиваю плотную ткань в теплой воде (можно добавить автошампунь) и накрываю нужную часть кузова автомобиля на некоторое время. После этого пятна отмываются гораздо легче.

Д. Ибрагимов, Республика Башкортостан

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