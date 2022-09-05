Это субкомпактный кроссовер отечественного производства, альтернатива Hyundai Creta.

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Выпускаться автомобиль будет на липецком заводе «Моторинвест». Прежде здесь собирали машины марки Changan, но теперь конвейер займут, в частности, кроссоверы Evolute i-Joy.

Подробностями о новом российском автомобиле поделился эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Юрий Тимкин.

Этот электромобиль сопоставим по своим размерам с Hyundai Creta — его длина составляет 4385 мм. Но благодаря отсутствию двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и выхлопной системы салон и багажник машины заметно вместительнее.

Если сравнить автомобиль с китайским кроссовером Dongfeng Е3, то вы сразу увидите, что это он и есть. Следовательно, при схожести характеристик клиренс Evolute i-Joy составляет 180 мм, а привод — только передний.

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Под днищем установлена тяговая литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея (Li-NMC) емкостью 53 кВт·ч, которая питает 176-сильный (225 Нм) электродвигатель.

В итоге заявленный разгон до 100 км/ч составляет 8,9 с, максимальная скорость достигает 160 км/ч, а запас хода — 405 км.

О других значимых новинках, которые появятся в продаже в России осенью 2022 года, читайте в оригинальной статье Юрия Тимкина «5 главных автоновинок осени 2022 — все (почти!) сделаны в России».

Полный привод теряет популярность.

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Фото: «За рулем», Dongfeng