Полный привод теряет популярность

Растущий спрос на кроссоверы — мировая тенденция. В первой половине этого года на них пришлось 50% регистраций в Епропе, 53% — в США и 47% — в Китае.
Популярность кроссоверов очевидна: высокая посадка, большой выбор моделей, практичность (кузов универсал).
Кроссоверы классов B и C (субкомпактные и компактные) быстро захватили рынки Европы и Китая. Это недорогие и экономичные городские автомобили. Ключевые слова — «экономичные» и «недорогие». В базе (а некоторые модели и в топовых комплектациях) не оснащаются системами полного привода — экономным покупателям они ни к чему. Люди чаще отдают предпочтение знакомому и предсказуемому переднему приводу.
В итоге, по данным JATO Dynamics, только 23% кросоверов, проданных в Китае с января по июнь 2022 года, имеют полный привод. В Европе таких автомобилей было куплено всего 36%.
То есть, своей популярностью переднеприводные кроссоверы обязаны, в первую очередь, цене. Во вторую — практичности. Большинство водителей редко съезжают с асфальта или с грунтовых дорог. Так зачем платить больше за систему, которую вы вряд ли будете использовать?
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Фото: Jeff James / Unsplash