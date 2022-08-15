Полный привод теряет популярность

Это дорого при покупке, затратно при эксплуатации и недешево в обслуживании.

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Растущий спрос на кроссоверы — мировая тенденция. В первой половине этого года на них пришлось 50% регистраций в Епропе, 53% — в США и 47% — в Китае.

Популярность кроссоверов очевидна: высокая посадка, большой выбор моделей, практичность (кузов универсал).

Кроссоверы классов B и C (субкомпактные и компактные) быстро захватили рынки Европы и Китая. Это недорогие и экономичные городские автомобили. Ключевые слова — «экономичные» и «недорогие». В базе (а некоторые модели и в топовых комплектациях) не оснащаются системами полного привода — экономным покупателям они ни к чему. Люди чаще отдают предпочтение знакомому и предсказуемому переднему приводу.

Соотношение переднеприводных, заднеприводных и полноприводных кроссоверов в Европе в разные годы.

В итоге, по данным JATO Dynamics, только 23% кросоверов, проданных в Китае с января по июнь 2022 года, имеют полный привод. В Европе таких автомобилей было куплено всего 36%.

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То есть, своей популярностью переднеприводные кроссоверы обязаны, в первую очередь, цене. Во вторую — практичности. Большинство водителей редко съезжают с асфальта или с грунтовых дорог. Так зачем платить больше за систему, которую вы вряд ли будете использовать?

Стало известно, какой транспорт на дорогах самый редкий.

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Фото: Jeff James / Unsplash