Уловка угонщиков: машина «сходит с ума» у супермаркета? Это неспроста!

От угона защищают не только замки и сигнализации, но и правильное поведение автомобилиста.

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Что делать, чтобы исключить вероятность угона своей машины злоумышленниками? Вы можете дать на этот вопрос множество ответов, и все они будут правильными. Своеобразный дайджест рекомендаций по данному непростому поводу собрали в свежем номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. А общий знаменатель их материала такой: все зависит от вас!

Ведь от угона защищают не только замки и сигнализации, но и правильное поведение владельца авто. Приведем один пример из статьи — нетривиальный, но вполне реальный! Представьте, что вы останавливаетесь на огромной парковке перед гипермаркетом, и машина вдруг начинает дурить: не слушается брелока, не запирается и тому подобное. Что делать?

Простой совет: не испытывайте судьбу, а просто переставьте автомобиль в другое место. Возможно, что люди с код-грабберами и прочей шпионской техникой охотятся вовсе не на вас, но рисковать все равно глупо. Вдруг им все равно, какую машину сегодня угнать?

Полный сборник полезных советов о том, как уберечься от угона, — в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

И будьте уверены, советы и впрямь злободневные: просто посмотрите, насколько выросло количество угонов.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Сам виноват!» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

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Фото: Unsplash