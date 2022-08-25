В России возросло количество попыток угона автомобилей

Ежемесячный прирост поступающих тревожных сигналов составляет до 30%.

В 2022 году количество тревожных сигналов, поступающих от владельцев авто, увеличивалось в моменте до 30%, сообщили специалисты охранной компании Delta Системы безопасности.

Аналитики компании проанализировали 150 тысяч тревожных сигналов, поступавших от автовладельцев в 2021 и 2022 гг. Полученные данные свидетельствуют о повышении числа противоправных действий в отношении автомобилей за последние полгода.

Отмечен ежемесячный прирост поступающих тревожных сигналов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, от 10 до 30%. Наибольшее количество попыток угона и других противоправных действий было совершено в марте и апреле, на этот период пришлось 30% всех тревог за 2022 год. Меньше всего — в феврале и июле.

Наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются:

Toyota Camry

Toyota RAV4

Mazda 6

Mazda CX9

Mercedes-Benz GLE53 AMG

Mercedes-Benz S400

BMW.

Наибольшее количество тревог фиксируют в обеих столицах: в Санкт-Петербурге прирост за 6 месяцев составил 31%, в Москве — 25%.

Специалисты компании считают, что количество попыток угона возросло по причине роста цен на запчасти и их дефицита. Большинство из них имеют целью дальнейший «разбор» автомобилей и продажи отдельных запчастей.

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По характеру предотвращенных попыток угона можно сделать вывод, что такая схема будет применяться и дальше, особенно по отношению к маркам автомобилей, которые официально ушли с российского рынка, или же к массовым маркам, где имеются сложности с поставками запчастей.

Замечен новый тренд: стали появляться попытки мошенничества в отношении автомобилей, находящихся в лизинге: попытки продажи авто «на запчасти» и махинации со страховкой лизинговых авто.