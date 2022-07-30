Воришки угоняли автомобили необычным способом

Интересно, что в банде прекрасно уживались люди нескольких поколений.

Трое жителей Хелма (Польша) угоняли автомобили, припаркованные у обочины дороги, довольно необычным способом. Сотрудники полицейского участка в Дорохуске поймали изобретательных воришек с поличным во время попытки затащить автомобиль Nissan Almera на прицеп с помощью гидравлического автомобильного крана HDS.

Любопытно, но банда из Хелма, состоящая трех человек, продемонстрировала, что конфликта поколений в преступном мире не существует, так как в группе, задержанной полицейскими, были мужчины в возрасте 62, 52 и 16 лет. Их объединила «идея» экспроприации автомобилей, «брошенных» на обочине, а скрепили знакомство две удачные кражи.

Двое мужчин и подросток действовали по следующей схеме: сначала они выискивали автомобиль, припаркованный на дороге, по которой редко кто ездил, затем приезжали и забирали его с помощью гидравлического автокрана (HDS). Нужно было только подцепить машину, погрузить ее на платформу и уехать. Главное было не нарваться на владельца, у редких прохожих и проезжающих их действия вопросов не вызывали.

К их большому сожалению, третья совместная операция прошла для воришек неудачно. В прошлый понедельник воры попытались «убрать» по накатанной схеме с обочины зеленый Nissan Almera. Припаркованный автомобиль никому не мешал, но поскольку стоял на отшибе в безлюдном месте, «просто напрашивался» быть угнанным. Однако, на беду, случайно проезжала полицейская машина.

Ворам не удалось убедить стражей порядка в том, что они просто очищают дорогу от брошенных автомобилей.

Выяснилось, что это не первый случай, поскольку полицейские из Дорохуска во время обыска по месту жительства 52-летнего злоумышленника нашли еще две угнанных таким образом легковушки — Nissan Qashqai и Volkswagen Passat.

На основании собранных доказательств двум взрослым жителям Хелма предъявлены обвинения в краже и попытке кражи. По местным законам им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Третьим участником банды, в силу его «нежного» возраста, занимается отдел по делам семьи и несовершеннолетних.

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Фото: auto-swiat.pl