Как защитить машину от угона надежно и недорого — журнал За рулем

Как защитить машину от угона надежно и недорого

Рынок механических противоугонных устройств изучили эксперты «За рулем».

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Электроника, безусловно, современнее механики. Но увесистый механический запор одним видом внушает уважение и почтение. Он всегда конкретен и почти никогда не прячется — вот, мол, я: одолей, если сможешь! Он не боится бросков напряжения, хакерских атак и разряженных батареек.

Какие бывают механические проивоугонки?

Их можно разделить на две группы — съемные и несъемные.

  • К первой относится «железо», которое владелец всякий раз самостоятельно снимает до поездки и устанавливает после нее. Простейший пример такого устройства, дожившего до наших дней, — «кочерга», устанавливаемая между рулевым колесом и педальным узлом.
  • Вторая группа содержит устройства, которые устанавливают на машину стационарно — владелец их отпирает и запирает ключом или иным приспособлением. Пример — блокиратор рычага коробки передач.

Большинство механических противоугонок, в отличие от электронных, не обладают универсальностью, а потому подходят для ограниченного круга моделей. Устанавливать их следует по шаблону — безо всякой импровизации, которая приветствуется при монтаже электронных устройств.

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Рулевое управление

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Самыми удачными механическими противоугонками считаются блокираторы рулевого вала. Как правило, они состоят из двух частей. Первую, называемую муфтой, закрепляют на рулевом валу — при этом она не мешает его вращению. А при постановке на охрану в эту муфту вставляют вторую часть изделия — стопор. Он блокирует вращение руля, упираясь в элементы конструкции автомобиля.

Такие блокираторы лидируют по соотношению цена/качество: без мощной «болгарки» их практически не одолеть, а время, требуемое жулику для их изъятия, превышает показатели всей остальной «механики».

Более современные блокираторы типа «Гарант Форт» не требует ни снятия, ни установки стопора и управляются ключом.

Как защитить машину от угона надежно и недорогоПохоже на «кочергу», но только на первый взгляд. Этот «Питон» цепляется за широкую спицу.
Похоже на «кочергу», но только на первый взгляд. Этот «Питон» цепляется за широкую спицу.

А вот «кочерга» практически не защищает от угона. Почти все подобные изделия сделаны из дрянного металла и открываются подручными средствами типа швейной иголки. Еще для угона можно деформировать баранку — согнуть, перекусить. На некоторых машинах жулики просто отворачивают или отгибают педаль.

Как защитить машину от угона надежно и недорогоКорона — дополнительная защита блокиратора от перепиливания. После установки она прокручивается, усложняя действия угонщика. Устанавливать ее каждый раз необязательно, но при длительном отсутствии владельца лучше ей не пренебрегать. Ключа в привычном смысле слова в блокираторе «Перехват» нет — его заменяет кольцо с прорезями.
Корона — дополнительная защита блокиратора от перепиливания. После установки она прокручивается, усложняя действия угонщика. Устанавливать ее каждый раз необязательно, но при длительном отсутствии владельца лучше ей не пренебрегать. Ключа в привычном смысле слова в блокираторе «Перехват» нет — его заменяет кольцо с прорезями.

Есть и другой недостаток: в нерабочем состоянии «кочерга» почти всегда валяется где-то под сиденьем, пытаясь при каждом торможении выскользнуть под педальный узел, заблокировав его работу. Поэтому приобретать такие устройства оправданно только в критических ситуациях: купили новенькую машину, погнали в другой город, заночевали в каком-то мотеле безо всяких охраняемых стоянок… Тут лучше «кочерга», чем вообще ничего.

Как защитить машину от угона надежно и недорогоБлокиратор рулевого вала «Гарант Форт», в отличие от классического «Гаранта» со съемным стопором, не требует ни снятия, ни установки: достаточно повернуть ключ в механизме секретов, расположенном в подходящем месте рядом с рулевым колесом.
Блокиратор рулевого вала «Гарант Форт», в отличие от классического «Гаранта» со съемным стопором, не требует ни снятия, ни установки: достаточно повернуть ключ в механизме секретов, расположенном в подходящем месте рядом с рулевым колесом.

Замок зажигания

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Зачем блокировать руль специальным механизмом, если практически в любой машине этим занимается штатный замок зажигания? Дело в том, что он, как правило, не выдерживает грубой физической силы.

Поэтому еще один способ блокировки руля подразумевает замену штатного замка зажигания на усиленный. В закрытом положении он также блокирует рулевой вал, но его вандалоустойчивость выше.

Подавляющее большинство подобных изделий предназначено для автомобилей Лада и Renault: это XRAY, Веста и Гранта, Duster, Sandero, Logan.

Как защитить машину от угона надежно и недорого«Гарант» — классика жанра.
«Гарант» — классика жанра.

Продолжение — на следующей странице.

Как защитить машину от угона надежно и недорого

Рынок механических противоугонных устройств изучили эксперты «За рулем».

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