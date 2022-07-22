Как защитить машину от угона надежно и недорого

Рынок механических противоугонных устройств изучили эксперты «За рулем».

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Электроника, безусловно, современнее механики. Но увесистый механический запор одним видом внушает уважение и почтение. Он всегда конкретен и почти никогда не прячется — вот, мол, я: одолей, если сможешь! Он не боится бросков напряжения, хакерских атак и разряженных батареек.

Какие бывают механические проивоугонки?

Их можно разделить на две группы — съемные и несъемные.

К первой относится «железо», которое владелец всякий раз самостоятельно снимает до поездки и устанавливает после нее. Простейший пример такого устройства, дожившего до наших дней, — «кочерга», устанавливаемая между рулевым колесом и педальным узлом.

Вторая группа содержит устройства, которые устанавливают на машину стационарно — владелец их отпирает и запирает ключом или иным приспособлением. Пример — блокиратор рычага коробки передач.

Большинство механических противоугонок, в отличие от электронных, не обладают универсальностью, а потому подходят для ограниченного круга моделей. Устанавливать их следует по шаблону — безо всякой импровизации, которая приветствуется при монтаже электронных устройств.

Рулевое управление

Самыми удачными механическими противоугонками считаются блокираторы рулевого вала. Как правило, они состоят из двух частей. Первую, называемую муфтой, закрепляют на рулевом валу — при этом она не мешает его вращению. А при постановке на охрану в эту муфту вставляют вторую часть изделия — стопор. Он блокирует вращение руля, упираясь в элементы конструкции автомобиля.

Такие блокираторы лидируют по соотношению цена/качество: без мощной «болгарки» их практически не одолеть, а время, требуемое жулику для их изъятия, превышает показатели всей остальной «механики».

Более современные блокираторы типа «Гарант Форт» не требует ни снятия, ни установки стопора и управляются ключом.

Похоже на «кочергу», но только на первый взгляд. Этот «Питон» цепляется за широкую спицу.

А вот «кочерга» практически не защищает от угона. Почти все подобные изделия сделаны из дрянного металла и открываются подручными средствами типа швейной иголки. Еще для угона можно деформировать баранку — согнуть, перекусить. На некоторых машинах жулики просто отворачивают или отгибают педаль.

Корона — дополнительная защита блокиратора от перепиливания. После установки она прокручивается, усложняя действия угонщика. Устанавливать ее каждый раз необязательно, но при длительном отсутствии владельца лучше ей не пренебрегать. Ключа в привычном смысле слова в блокираторе «Перехват» нет — его заменяет кольцо с прорезями.

Есть и другой недостаток: в нерабочем состоянии «кочерга» почти всегда валяется где-то под сиденьем, пытаясь при каждом торможении выскользнуть под педальный узел, заблокировав его работу. Поэтому приобретать такие устройства оправданно только в критических ситуациях: купили новенькую машину, погнали в другой город, заночевали в каком-то мотеле безо всяких охраняемых стоянок … Тут лучше «кочерга», чем вообще ничего.

Блокиратор рулевого вала «Гарант Форт», в отличие от классического «Гаранта» со съемным стопором, не требует ни снятия, ни установки: достаточно повернуть ключ в механизме секретов, расположенном в подходящем месте рядом с рулевым колесом.

Замок зажигания

Зачем блокировать руль специальным механизмом, если практически в любой машине этим занимается штатный замок зажигания? Дело в том, что он, как правило, не выдерживает грубой физической силы.

Поэтому еще один способ блокировки руля подразумевает замену штатного замка зажигания на усиленный. В закрытом положении он также блокирует рулевой вал, но его вандалоустойчивость выше.

Подавляющее большинство подобных изделий предназначено для автомобилей Лада и Renault: это XRAY, Веста и Гранта, Duster, Sandero, Logan.

«Гарант» — классика жанра.