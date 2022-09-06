Хитрая ловушка с трамваем — ошибаются 70% — журнал За рулем

Хитрая ловушка с трамваем — ошибаются 70%

Многие боятся выезжать на трамвайные пути, потому что нечетко помнят, когда это можно, а когда нельзя. Проверьте себя на этом простом тесте.

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Водитель синего автомобиля на перекрестке собирается повернуть направо.

На светофоре в дополнительной секции горит зеленая стрелка, позволяющая выполнить правый поворот. Однако все полосы перед перекресткам заняты автомобилями, ожидающими разрешающего сигнала светофора для движения прямо. С правого края проезжей части проложены трамвайные пути, которые находятся на одном уровне с проезжей частью. Не нарушит ли водитель ПДД, если повернет с них?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Хитрая ловушка с трамваем — ошибаются 70%

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Можно ли так повернуть направо?

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