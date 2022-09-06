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Водитель синего автомобиля на перекрестке собирается повернуть направо.
На светофоре в дополнительной секции горит зеленая стрелка, позволяющая выполнить правый поворот. Однако все полосы перед перекресткам заняты автомобилями, ожидающими разрешающего сигнала светофора для движения прямо. С правого края проезжей части проложены трамвайные пути, которые находятся на одном уровне с проезжей частью. Не нарушит ли водитель ПДД, если повернет с них?
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