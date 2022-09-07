6 незаменимых приспособлений для гаража: а у вас такие есть?

Магнитная удочка-то найдется? — куда же без нее!

Доливом жидкости в бачок омывайки или подкачкой колес ремонт автомобиля не ограничивается. Есть желание пойти дальше? Хороший инструмент — отличная возможность сделать первый шаг.

Мы неоднократно разбирали достоинства и недостатки распространенного инструмента, а сейчас собрали еще ряд популярных приспособлений. Вдруг и вам пригодятся? Ведь в нынешнее время рассчитывать проще всего на себя.

Приспособление для вдавливания поршней в тормозные цилиндры

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Вдавить поршни в тормозные цилиндры передних колес при замене колодок можно и монтировкой. Нехорошо, конечно, но если действовать аккуратно, то справиться можно. А вот задние тормозные механизмы, совмещенные со стояночным тормозом, просто «задавить» не получится. Поршень надо одновременно вдавливать и поворачивать.

Набор несложных приспособлений позволит легко менять и передние, и задние колодки.

Магнитная удочка

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Нет ничего обиднее ситуации, когда небольшая деталь упала в полость агрегата, который нельзя просто так снять, чтобы вытряхнуть беглянку наружу. Когда-то ужасом автолюбителя была гайка, упавшая в карбюратор, но и теперь проблемных мест хватает.

Чтобы извлечь стальную деталь из такого места, используйте гибкий стержень с надежно закрепленным мощным магнитом. Особенно удобны удочки со встроенным фонариком.

Щипцы для стопорных колец

При замене подшипников мы часто видим, что в осевом направлении их фиксируют стопорные кольца. Концы разрезного кольца имеют маленькие отверстия, в которые, для снятия кольца, нужно вставить штырьки щипцов и сжать или разжать.

Рассухариватель клапанов

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Клапаны старых автомобилей имели диаметр стержня 8, а то и 10 мм. Их можно было рассухаривать ударами через трубку, а собирать простейшими приспособлениями. У современных моторов диаметр стержня клапана всего 5 мм. И, чтобы не погнуть клапаны, нужно использовать приспособление, аккуратно сжимающее пружины с помощью винтовой пары.

Стяжки пружин

Любые работы со стойкой MacPherson и большинство операций с подвесками других типов сопровождаются снятием пружин. Для обеспечения безопасности и самой возможности выполнить работу пружину нужно перед демонтажем сжать. Это позволяют сделать стяжки пружин разных типов, но особенно безопасны и удобны стяжки с фиксаторами на витках (на фото — темного цвета).

Съемники пластмассовых деталей и обивки

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Демонтаж пластмассовых деталей обивки салона с помощью лезвия ножа или отвертки дает не очень хорошие результаты. Можно и самому порезаться, и детали исцарапать. Существуют наборы съемников пластмассовых деталей, которые не повреждают их и ускоряют работу. Больше вероятность, что целыми останутся и пистоны (их еще называют клипсами).

Есть и другие остроумные приспособления для работы с разными узлами и агрегатами автомобиля. Мы о них еще расскажем — заходите почаще!

Счастливого пути и подольше не вспоминать о ремонте!

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