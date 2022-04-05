Баллонные ключи: нашли самые крепкие из недорогих

Пользоваться штатными ключами для колесного крепежа неудобно и даже опасно. Что взять на замену? Эксперты «За рулем» проверили в деле самые разные баллонники: неразборные и разборные крестовые, Г-образные, телескопические и даже ударные гайковерты.

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Так называемый баллонный ключ — чуть ли не единственный инструмент, который всё еще присутствует почти в любом автомобиле. Если автопроизводитель укомплектовал машину запаской или докаткой, то неподалеку лежат и баллонник с домкратом: без них колесо не поменять. Баллонный ключ просуществует дольше, чем двигатель внутреннего сгорания: у электромобилей колеса крепятся точно так же.

Однако пользоваться штатным баллонником неудобно — коротенький рычаг требует приложить солидное усилие, особенно если крепеж был бездумно затянут пневмопистолетом на шиномонтаже. Такой ключ частенько норовит сорваться с крепежа — тут и до травмы недалеко. Тот, кому хоть раз пришлось самостоятельно менять колесо подобным образом, невольно задумывается об альтернативном баллоннике — тем более что в продаже их полным-полно. Возможна и другая причина: после замены стальных колес на легкосплавные может выясниться, что прежний ключ уже не лезет в глубокий колодец диска.

Примерка

Колесный крепеж — болты или гайки — обычно затягивают моментом от 90 до 120 Н·м. А чем короче рукоятка ключа, тем большее усилие от вас потребуется. Например, для момента в 120 Н·м при длине рукоятки 250 мм придется приложить 48 кг — потянете? Или сразу поищем рукоятку подлиннее?

Наличие легкосплавных колес в ряде случаев усложняет задачу. Здесь незаменим хвостовик с квадратом на ½ дюйма, ведь на него можно установить любую тонкостенную головку, которая может потребоваться для особо «дизайнерских» колес.

Для экспертизы мы приобрели 14 различных инструментов. Пневматические инструменты, применяемые шиномонтажниками, не испытывали, поскольку они используются в стационарных помещениях и требуют наличия мощного компрессора.

Программа и методика испытаний

Перед замерами мы оценили эргономику ключей — удобство хвата, качество исполнения, упаковку и так далее. Затем каждый ключ подвергли нагрузкам от начальных 100 Н·м до 350 Н·м с шагом 50 Н·м. Верхний порог выбрали с запасом, поскольку на практике крепеж может потребовать куда больших усилий, чем прописано на бумаге. Причин много: перетянули на шиномонтаже, «прикипел»…

Накаленные ключи несложно свернуть в бараний рог. Телескопические ключи по большей части страдают хилостью: вот и этот погнулся при первом же испытании.

Момент нагрузки задавали с помощью тарированного динамометрического ключа, который всякий раз работал в паре с проверяемым. В ходе испытаний один из ключей жестко закрепляли на стендовой станине, а второй проворачивали либо до срабатывания механизма отсечки тарированного ключа, либо до появления деформации в проверяемом инструменте.

Испытываем ударный гайковерт: ему предстоит открутить гайку, затянутую с моментом 350 Н·м. После нескольких циклов работы на храповых элементах электрических гайковертов появились забоины, а отколовшиеся частицы металла отправились калечить электродвигатели.

Участники

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Неразборные крестовые. Такие ключи занимают относительно много места в багажнике. Однако работать с ними удобно: отсутствует реактивная составляющая (если, конечно, работать двумя руками).

У крестовых ключей используются головки с самыми распространенными размерами 17, 19, 21 и 23 мм; иногда применен полудюймовый квадрат, позволяющий надеть любую стандартную головку и использовать ключ не только для шиномонтажа.

Такие ключи помогают работать «вертолетиком», быстро откручивая или закручивая ослабленный крепеж. Но при этом «хвост вертолетика» мы держим рукой — получаем большое трение плюс неудобство работы в перчатках.

ДТ/10 Дело Техники. Баллонный крестовой усиленный ключ 531221, 17×19×21×1/2˝ — 380 мм Примерная цена* 1000 ₽

Исполнение не понравилось: если рука сорвется, то легко пораниться о приклепанную по центру тонкую пластину. Да и зачем здесь вообще заклепки — непонятно. Однако предложенные 350 Н·м ключ выдержал без деформации. Но в целом рекомендовать не можем. Airline. Ключ баллонный крестовой АК-В‑04, 17, 19, 21 на 1/2˝ Примерная цена 700 ₽

Яркая окраска позволяет быстро отыскать инструмент среди прочих обитателей багажника, хотя покрытие и недолговечно. Нагрузку выдержал. Цена приемлемая. Рекомендуем. STELS. Баллонный усиленный ключ-крест 14249, 17×19×21× 22 с переходником на 1/2˝ Примерная цена 1400 ₽

Упаковка отвратительная. Клепаные соединения не понравились. Переходник изначально застревает: голыми руками не вытащить. Нагрузку выдержал, но общее впечатление негативное. Рекомендовать не можем. Материалы по теме Подкатные домкраты: экспертиза «За рулем» *Здесь и далее по состоянию на 16.03.2022.

Разборные крестовые. Складываются в малогабаритную упаковку. Имеют удобную рукоятку для легкого вращения «вертолетиком». Позволяют использовать увеличенное плечо рычага и возможность компенсации реактивной силы. Имеют в комплекте две сменные двусторонние головки, перекрывающие весь диапазон размеров колесного крепежа. К недостаткам можно отнести высокую цену, хотя прослужат они вам не на одном автомобиле.

GROSS. Баллонный ключ-крест с изменяющимся рычагом 14270 Примерная цена 4000 ₽

Удобная упаковка, приятно пользоваться. Можно работать «вертолетиком». Всё выдержал. Рекомендуем. ­ Inforce. Баллонный крестообразный ключ 06-05-85 17, 19, 21 мм Примерная цена 5500 ₽

Компактная удобная упаковка. Весь ключ фактически находится в одной трубе. Работать «вертолетиком» не вполне удобно — разве что использовать собственную ладонь как подшипник скольжения. Испытания выдержал спокойно, но вот цена не понравилась. Однако в целом — рекомендуем. Ombra. Баллонный инерционный ключ A90043, 17, 19, 21, 22 мм Примерная цена 4500 ₽

Упаковка солидная и удобная, ключ позволяет работать «вертолетиком». Дороговато, но понравился: рекомендуем.

SKYWAY. Баллонный крестовой складной ключ S04303002 Примерная цена 1000 ₽

Конструкция ключа чем-то напомнила скелет из мультиков — при этом он постоянно дребезжит. Чехольчик откровенно слабый, одноразовый. Испытания выдержал на пределе возможностей: шарнирные соединения начали «давать слабину». Правда, цена — одна из самых низких в выборке, но даже с учетом этого рекомендовать не можем. МАСТАК. Баллонный разборный крестообразный ключ 1/2˝, 17, 19, 21, 23 мм, кейс 028–42079C Примерная цена 5500 ₽

Ключ позволяет работать «вертолетиком», лихо откручивая или закручивая ослабленный крепеж. Такой инструмент приятно брать в руки. Предложенную нагрузку выдержал без проблем. Цена высока, но — рекомендуем!

Gross, Ombra и Мастак выглядят как близнецы-братья, но при ближайшем рассмотрении разница обнаруживается

Г‑образные. Это наиболее распространенные простейшие баллонники всех времен и народов. У них важное значение имеет величина осевого колена головки (иными словами — размер горизонтальной черточки указанной буквы). Обычно при работе с таким инструментом возникает некомпенсированная реактивная составляющая, которая срывает ключ с крепежа, порой причиняя травму. Чем длиннее у ключа вторая часть буквы (вертикальная), тем легче будет отворачивать крепеж. Однако при работе длинная ручка может задевать за асфальт.

IZELTAS. Торцевой изогнутый колесный ключ 17 мм 1940090017 Примерная цена 900 ₽

Упаковка — одноразовый пакетик. Простенький ключ совмещен с монтажной лопаткой. Испытания перенес нормально. Короткий рычаг 290 мм — не помощник в борьбе с упрямой гайкой. Для простейшего ключа — дорого. Рекомендовать не можем. STELS. Баллонный ключ, 17 мм 14210 Примерная цена 600 ₽

Недорогой каленый ключ выдержал все нагрузки. Очень короткий рычаг — 250 мм. Честно говоря, приобретать смысла нет. Телескопические. Фактически это усложненные Г‑образные ключи, имеющие удлиняемую рукоятку. Увеличенное плечо позволяет прикладывать более высокий момент, чем с обычными Г‑образниками. Недостатком таких ключей можно считать то, что, как правило, изогнуты они меньше, чем на 90 градусов, а потому придерживать их для компенсации реактивной силы практически невозможно.

AUTOVIRAZH. AV‑011719 Баллонный телескопический ключ 17/19 мм Примерная цена 1200 ₽

Упаковка типа «достал и сразу выкинул». На рубеже в 250 Н·м начал деформироваться, а после испытаний перестал складываться. Рекомендовать не можем. THORVIK. TLHTW1719 52508 Баллонный телескопический ключ 17×19 мм Примерная цена 1300 ₽

Упаковка одноразовая. Зато, несмотря на телескопическую конструкцию, перенес все испытания без деформации. Рекомендуем ограниченное применение, если нет альтернативы. Гайковерты ударные. Электроинструменты с напряжением питания 12 В. Взяли их в тест потому, что цена близка к затратам на хороший разборный ключ. Слабенький (мощность не более 150 Вт) электродвигатель раскручивает массивный ведущий элемент муфты. По достижении определенных оборотов храповики маховика бьют по кулачку выходного вала. Ударный гайковерт можно использовать даже при вывешенном колесе. К недостаткам можно отнести то, что в таком диапазоне цен прочность ударных элементов невелика, и ресурс устройств наверняка не превысит нескольких сезонных переобувок.

Einhell. Гайковерт ударный CC-HS 12–1 2048312 Примерная цена 5000 ₽

С предложенным моментом 350 Н·м инструмент справился, хотя мучился секунд 10–15. Мы считаем, что в багажнике все-таки лучше возить обычный механический инструмент — он не такой капризный. При вскрытии после нескольких циклов испытаний обнаружен значительный износ храпового элемента. Причина — выбор дешевой марки стали и плохая термообработка. Рекомендуем ограниченное применение. KRAFT. Гайковерт электрический ударный KT 705057 1/2», 350 Н·м Примерная цена 5500 ₽

Предложенную нагрузку гайковерт сдюжил, хотя до последней секунды не было уверенности в успешном исходе. При разборке обнаружено значительное выкрашивание храповика, причем сколотые частицы примагнитились к электродвигателю, грозя заклиниванием. Рекомендуем ограниченное применение.

Выбор «За рулем» Критериев выбора было несколько. Ключ должен быть удобнее штатного — иначе зачем вообще думать о замене? При этом он обязан выдерживать предложенную нами максимальную нагрузку. При прочих равных условиях смотрели на ценник. Материалы по теме 6 шаровых: испытали самую опасную деталь подвески

Из 14 изделий предложенную нагрузку выдержали 12. Бюджетные электрические гайковерты имеют довольно «жиденькую» конструкцию и ограниченный ресурс.

Г‑образные ключи не имеют особых преимуществ перед штатным инструментом. Телескопические ключи, в целом, выглядят хило: при больших моментах могут подвести. А вот из крестообразных ключей нам очень понравились Мастак, Gross и Ombra. Все три конструкции однотипны и при этом довольно дороги, но такой инструмент приятно держать в руках. Напоминаем, что некомпенсированная реактивная составляющая при работе с такими ключами отсутствует, а потому пользоваться ими удобно. По нашим оценкам, служить такой инструмент будет долго — рекомендуем выделить ему место в багажнике.

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