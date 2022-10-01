Сколько протянет гофра? Проверили

На седане Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя дал о себе знать на пробеге 147 тыс. км.

CHEVROLET COBALT, 1.5 (105 л. с.), A6

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Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 150 000 км

Двигатель на Кобальте стал шумно работать на холостых оборотах. Решил проверить систему выпуска. Обычно в первую очередь прогорает элемент, находящийся под постоянной механической нагрузкой — термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя (проще — гофра). Так и оказалось. Но 147 тысяч км пробега для нее — достойный результат.

Работа по замене специфичная, поэтому обратился в специализированный сервис.

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Промежуточная труба еще послужит, поэтому меняют только гофрированный участок. Старую гофру вырезают болгаркой и на ее место вваривают новую, не снимая элементы выпуска с автомобиля — иначе есть риск нарушить их взаимное расположение. Тогда увеличится нагрузка на крепления, что приведет к их ускоренному разрушению.

Работа заняла 10 минут. На новую деталь и ремонт я потратил 3500 рублей.

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