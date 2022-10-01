Сколько протянет гофра? Проверили — журнал За рулем

Сколько протянет гофра? Проверили

На седане Chevrolet Cobalt из парка «За рулем» термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя дал о себе знать на пробеге 147 тыс. км.

CHEVROLET COBALT, 1.5 (105 л. с.), A6

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Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 150 000 км

Двигатель на Кобальте стал шумно работать на холостых оборотах. Решил проверить систему выпуска. Обычно в первую очередь прогорает элемент, находящийся под постоянной механической нагрузкой — термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя (проще — гофра). Так и оказалось. Но 147 тысяч км пробега для нее — достойный результат.

Работа по замене специфичная, поэтому обратился в специализированный сервис.

Сколько протянет гофра? Проверили

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Промежуточная труба еще послужит, поэтому меняют только гофрированный участок. Старую гофру вырезают болгаркой и на ее место вваривают новую, не снимая элементы выпуска с автомобиля — иначе есть риск нарушить их взаимное расположение. Тогда увеличится нагрузка на крепления, что приведет к их ускоренному разрушению.

Работа заняла 10 минут. На новую деталь и ремонт я потратил 3500 рублей.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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