Chevrolet Niva вдруг заглохла: причина и нестандартное решение

Chevrolet Niva
Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 155 000 км
На старости лет (пробег перевалил за 150 тысяч км) машина начинает подбрасывать совершенно неожиданные сюрпризы.
Во время движения вдруг заглохла. И наотрез отказалась заводиться. Проверил свечи, давление топлива в рампе — всё в норме. Пришлось лезть в контроллер.
Виноватой оказалась плесень, которая покрыла плату.
Причина неисправности
ЭБУ расположен на щите передка справа, под приборной панелью, позади вещевого ящика, аккурат под моторчиком отопителя. Через воздухозаборник вода просачивалась в салон и попадала на контроллер.
Ремонт
Нашел мастера, который плату почистил, а также вычислил и заменил негодные радиодетали. За работу отдал пять тясяч рублей.
И еще минимум десять сэкономил на покупке нового ЭБУ.
- За семь лет на ремонты Шнивы ушло 200 000 рублей.
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