Chevrolet Niva вдруг заглохла: причина и нестандартное решение

При ремонте удалось сэкономить около 10 000 рублей.

Chevrolet Niva

Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 155 000 км

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На старости лет (пробег перевалил за 150 тысяч км) машина начинает подбрасывать совершенно неожиданные сюрпризы.

Во время движения вдруг заглохла. И наотрез отказалась заводиться. Проверил свечи, давление топлива в рампе — всё в норме. Пришлось лезть в контроллер.

Виноватой оказалась плесень, которая покрыла плату.

Причина неисправности

ЭБУ расположен на щите передка справа, под приборной панелью, позади вещевого ящика, аккурат под моторчиком отопителя. Через воздухозаборник вода просачивалась в салон и попадала на контроллер.

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Ремонт

Нашел мастера, который плату почистил, а также вычислил и заменил негодные радиодетали. За работу отдал пять тясяч рублей.

И еще минимум десять сэкономил на покупке нового ЭБУ.