Chevrolet Niva вдруг заглохла: причина и нестандартное решение — журнал За рулем

Chevrolet Niva вдруг заглохла: причина и нестандартное решение

При ремонте удалось сэкономить около 10 000 рублей.

Chevrolet Niva

Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 155 000 км

Материалы по теме
7 проблем старого двигателя Лады (его до сих пор выпускают!)

На старости лет (пробег перевалил за 150 тысяч км) машина начинает подбрасывать совершенно неожиданные сюрпризы.

Во время движения вдруг заглохла. И наотрез отказалась заводиться. Проверил свечи, давление топлива в рампе — всё в норме. Пришлось лезть в контроллер.

Виноватой оказалась плесень, которая покрыла плату.

Причина неисправности

ЭБУ расположен на щите передка справа, под приборной панелью, позади вещевого ящика, аккурат под моторчиком отопителя. Через воздухозаборник вода просачивалась в салон и попадала на контроллер.

Chevrolet Niva вдруг заглохла: причина и нестандартное решение

Материалы по теме
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)

Материалы по теме
Честные отзывы владельцев автомобилей

Ремонт

Нашел мастера, который плату почистил, а также вычислил и заменил негодные радиодетали. За работу отдал пять тясяч рублей.

И еще минимум десять сэкономил на покупке нового ЭБУ.

  • За семь лет на ремонты Шнивы ушло 200 000  рублей.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Наше новое видео
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров229
Оцените материал
0:0

Отзывы о Chevrolet Niva (20)

Chevrolet 2005 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой —только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: