Лада или иномарка: что выгоднее в обслуживании (полный расчет!)

Эксперты «За рулем» сравнили стоимость обслуживания и цены на запчасти и расходники для четырех моделей: Лада Веста, Volkswagen Polo и двух популярных кроссоверов — Hyundai Creta и Geely Coolray.

Техническое обслуживание

Межсервисный интервал у Лады Весты — 15 тысяч км. Стоимость ТО у версий с разными двигателями будет отличаться. Если первое плановое обслуживание для Вест с вазовскими моторами 1.6 или 1.8 обойдется в 11 тысяч рублей, то для машин с ниссановским двигателем 1.6 и вариатором оно стоит уже 14 тысяч. Еще больше разница будет на следующем ТО: 12 тыс. и 21 тысяча рублей соответственно.

Калькулятор стоимости ТО у Фольксвагена сейчас недоступен — реальную стоимость объявят на месте. Обзвон дилеров показал, что первое ТО для Polo с мотором 1.6 (110 л.с.) обойдется в среднем в 22 тысячи рублей — разброс по разным станциям в несколько тысяч. Второе ТО — 25–28 тысяч рублей. Интервал между обслуживаниями такой же, как у Лады, — 15 тысяч км.

Стоимость обслуживания Весты сильно зависит от того, с каким она двигателем.

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Аналогичный межсервисный интервал и у Креты. Разброс цен на ТО у дилеров также составляет несколько тысяч. В среднем первое ТО для машин с двигателем 1.6 потянет на 16 тысяч рублей. За обслуживание автомобиля с мотором 2.0 доплатите еще полторы-две тысячи. Следующее плановое ТО (30 тысяч км) для машин с базовым мотором — 19 тыс. и 21 тысяча рублей соответственно.

У китайского Geely Coolray с безальтернативным турбомотором 1.5 интервал между ТО меньше — 10 000 км. Разброс цен у дилеров — одна-две тысячи рублей. А первое плановое обслуживание стоит в среднем 15 тысяч рублей. Следующее ТО — 19–20 тысяч рублей. И примерно столько же стоит третье ТО, которое нужно пройти на 30 тысячах километров. Остальные модели на этом пробеге приедут на обслуживание только во второй раз.

Сколько стоит обслуживание популярных моделей (от 0 до 30 тысяч км)

Модель Лада Веста Volkswagen Polo Hyundai Creta Geely Coolray Стоимость, руб. 23 000 47 000 35 000 53 000

Запасные части

Найти запасные части на Весту с отечественным двигателем не проблема. Это касается как оригинальных деталей, так и аналогов. Родной масляный фильтр на отечественные двигатели 1.6 и 1.8 стоит около 400 рублей. Цены на заменители (их много) колеблются в пределах 270–1200 рублей. Оригинальный воздушный фильтр предлагают за 1300 рублей. А заменители — от 900 до 2000 рублей.

Передние тормозные колодки также не дефицит и обойдутся примерно в 2000 рублей за оригинальный комплект. Заменители тоже есть и стоят от 1300 до 5000 рублей в зависимости от бренда.

Для двигателя HR16 фильтры будут дороже: оригинальный масляный фильтр в упаковке Лада стоит около 2500 рублей. При этом аналогичный расходник, но в коробке Renault в полтора раза дешевле. Аналоги стоят от 1000 до 5500 рублей. Схожая история с воздушным фильтром. Оригинальный для Лады по цене схож с такими же запчастями под брендами Renault или Nissan и стоит в среднем около 1500 рублей. Цены на заменители варьируются от 1200 до 3500 рублей.

Масляный фильтр для Polo немного дороже, чем для Весты. Оригинал стоит около 1800–2000 рублей. Цены на аналоги сильно разнятся в зависимости от производителя — от 900 до 5000 рублей. Воздушный фильтр для атмосферного двигателя ЕА211 стоит почти как у Лады — 1300 рублей за оригинал и от 800 до 3500 рублей за аналоги. Тормозные колодки для Фольксвагена обойдутся в 8500–9000 рублей. Дорого! И аналоги не дешевле.

Оригинальный воздушный фильтр для Креты с мотором 1.6 стоит 1000 рублей, а заменители — от 1300 до 3700 рублей. Масляный фильтр — 900 рублей за оригинал, 1200–2000 рублей за аналоги. Тормозные колодки для Креты тоже не дефицит (около 6000 рублей за комплект). Цены на заменители не сильно отличаются — 5000–7500 рублей.

Для китайского Geely масляный фильтр предлагают за 1600–1800 рублей. Немногочисленный неоригинал обойдется в те же деньги. «Родной» воздушный фильтр стоит 2500 рублей, неоригинал — 900–2800 рублей. Передние тормозные колодки дорогие, 9000–10000 рублей. Аналоги непонятного качества можно найти за 1500 рублей. Более качественные заменители сравнимы по цене с оригиналом.

Острого дефицита запасных частей для корейских двигателей пока нет. Но цены взлетели.

Скидки и акции

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Этим летом у Лады стартовала программа «Сервис легких дорог», в рамках которой доступны бесплатная проверка по 30 пунктам, 20%-ная скидка на запчасти, бесплатная замена масла и фильтра! Кроме того, при прохождении ТО клиент получит карту на услугу «Помощь на дорогах» (можно воспользоваться бесплатно один раз в год). Также есть возможность выгодного кузовного сервиса и получения скидки на аксессуары.

У Фольксвагена есть несколько сервисных программ. Причем не только для новых автомобилей, но и для постгарантийных. Та же услуги мобильной помощи на дорогах. Но реальное исполнение любой программы упирается в наличие запасных частей и комплектующих. А с поставками некоторых сейчас случаются перебои.

В Hyundai появился сервис UKA — покупка автомобилей с пробегом с прозрачной историей и гарантией. Ассортимент сервисных программ широк и пока еще работает. Это касается и скидок на проведение ТО, сезонные работы (вроде шиномонтажа и хранения шин) и кузовные.

У Geely есть помощь на дорогах. Не забывают китайцы про сервисные акции. Например, сейчас можно получить скидки на диагностику и профилактику тормозной системы.

Что сейчас выгоднее?

Несмотря на то, что дефицит запасных частей коснулся и Лады, все равно обслуживать и содержать ее проще, чем иномарки. И выгоднее: это подтверждают наши расчеты. Даже если брать самую дорогую и сложную модель из линейки Лад — Весту. А Гранту или Ниву обслуживать еще проще и дешевле.