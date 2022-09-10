Вот почему экспортные Москвичи и Жигули не покидали СССР

Каждый автозавод в Советском Союзе выпускал экспортные модификации серийных машин. Заполучить подобную стремились все автолюбители.

Престиж по-советски

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Термин «экспортный» в СССР был синонимом понятий «хороший» и «престижный». Речь в данном случае не о модификациях советских машин, создаваемых за границей: их добыть было практически невозможно, да и мало кто о таких машинах знал.

Советские заводы сами выпускали экспортные версии серийных моделей. Часть этих машин по разным причинам оставались на родине. Купить такой автомобиль было мечтой всех граждан.

Считалось, что экспортные машины лучше собраны. Отчасти это было так. Внимания на заводах им уделяли более пристальное. На АЗЛК, например, на ветровые стеклах экспортных машин, сходящих с конвейера, наклеивали соответствующие таблички. ОТК их принимало отдельно, но в условиях массового производства качество «помеченных» автомобилей тоже было неидеальным. Да и делали-то их из тех же комплектующих.

А на заводах знали: в западных странах машины все равно будут готовить к продаже по своим стандартам. В социалистических же — покупатели столь же непритязательны, как и в СССР.

Тем не менее, купить экспортную модификацию считали удачей. А так как экспортных автомобилей делали больше, чем можно было продать за рубеж, то доставались они не только привилегированным гражданам, но и вполне обыкновенным покупателям, которым просто повезло. И что они получали?

Волги

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Именно с прицелом на экспорт уже в 1956-м стали делать двухцветные Волги ГАЗ-21. Правда, первые такие машины остались в Союзе. Тем более, что Волги первой серии — со звездой на решетке радиатора — западными дилерами были восприняты неоднозначно.

Звезду скоро заменили «спокойной» решеткой. А для двухцветных машин, красить которые для завода было морокой, придумали молдинг по борту, разделяющий колеры. Но молдинг требовал отверстий в кузовных деталях — тоже морока. К счастью, мода на двухцветные машины прошла, да и экспорт 21-х Волг был относительно невелик.

Позднее у партий машин для тропического климата (с измененной системой охлаждения) крыши красили в белый цвет.

Экспортные Волги отличали улучшенные материалы обивки и дополнительный хром. В частности, вокруг ветрового и заднего стекол. А на машинах третьей серии еще и «стрелками» на передних и задних крыльях и надписью «Волга» на передних.

Экспортная Волга ГАЗ-21УС.

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Таких машин в СССР было много. Правда, в основном в госучреждениях, хотя встречались и частные. Экспортные форсированные моторы мощностью 80 и 85 л.с. на машины, остававшиеся в Союзе, практически не ставили. Никто по этому поводу особо и не страдал, ведь такие двигатели требовали более дорогого 93-го бензина, который в те годы еще и не везде продавали.

Экспортные Волги ГАЗ-24 внешне не отличались от стандартных. Молдинги и модные колпаки колес если и ставили, то уже на Западе. Некоторое время на главном конвейере в Горьком в небольших количествах собирали машины с дизелями Peugeot, двухконтурными тормозами с двумя усилителями. Но такие автомобили в Союзе купить было невозможно.

Москвичи

Двухцветные Москвичи-407 тоже делали, в первую очередь, для экспорта. Но немало таких машин продавали и дома — до 40 процентов Москвичей в 1960-е реализовывали за рубежом.

Экспортный двухцветный Москвич-407.

В отличие от ГАЗа, МЗМА освоил-таки боковые хромированные молдинги, скрывавшие переход от одного колера к другому.

Объединение «Автоэкспорт» требовало от МЗМА более мощного мотора. Но двигатели мощностью 52–54 л.с. оказались очень ненадежными. Поэтому по технике экспортные Москвичи-407 от стандартных практически не отличались.

Как и более поздние Москвичи-403. Правда, именно для экспорта сделали специальную версию — Москвич-403ИЭ с широкой контрастной накладкой на борту, иными подфарниками и задними фонарями, крупной решеткой радиатора и даже наружными зеркалами. Но такие машины продавали и в СССР.

Салон экспортного Москвича отличала более дорогая и нарядная обивка сидений.

Москвичи-408 и —412 снаружи отличались дополнительным хромом — на порогах, вокруг ветрового и заднего стекол, на водосточных желобах. Часть экспортных Москвичей до 1970 года оснащали четырьмя фарами. Такие машины в стране тоже встречались и были престижны.

Москвич-403ИЭ.

А в начале 1970-х некоторые экспортные Москвичи-412, помимо дополнительного хрома, украшали крупной решеткой радиатора. Такие машины тоже можно было купить и в Союзе. Но вскоре крупную решетку признали непрактичной — слишком многое через нее пролетало. На экспортные Москвичи-412 раньше, чем на иные, стали ставить круглые циферблаты приборов.

Москвич-408ИЭ с четырьмя фарами и дополнительным хромом.

В конце 1970-х именно для удержания стремительно падающего экспорта сделали Москвич-2140 Люкс (он же 1.5 SL, заводское обозначение 2140–117). По технике машина почти не отличалась от стандартной. Разве что ставили импортный прерыватель-распределитель.

Москвич-412ИЭ с измененной решеткой радиатора.

Зато Люкс имел более модный и нарядный салон, велюровую обивку сидений, радиоприемник лучше, чем на стандартном Москвиче-2140. Люкс отличали новые модные бамперы (передний — со встроенными подфарниками), иные задние фонари, колесные диски, а также черный молдинг по борту. Часть машин красили эмалями «металлик». И именно такие Москвичи числили истинными Люксами.

Москвич-2140 Люкс (1.5 SL).

Люксовый Москвич получил более модную отделку салона.

Экспорт такие Москвичи не слишком оживили. Поэтому большинство из 170 тысяч выпущенных машин остались в стране и, разумеется, были престижнее обычных Москвичей-2140.

Лады

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Автомобили ВАЗ для экспорта мало отличались от стандартных. Кроме, конечно, тропических модификаций. Дорабатывали Лады уже за рубежом.

Но первые машины с «не своими двигателями» стали делать именно для экспорта. Так появились ВАЗ-21013 с двигателем 1,2 л, ВАЗ-21033 — 1,5 л, ВАЗ-21061 — 1,5 л и ВАЗ-21063 — 1,3 л. Предусмотрена была даже Нива ВАЗ-21211 с мотором объемом 1,3 л. Появление таких модификаций обусловили специфические налоговые законы некоторых стран. Но потом эти машины широко продавали и в СССР. И многие, кстати, были только рады более экономичным моторам.

Самые серьезные изменения потребовались для «шестерки», предназначенной для экспорта в Канаду, — ВАЗ-2106-37 (1,6 л) и ВАЗ-21061-37 (1,5 л). «Канадку» отличали оранжевые габаритные огни спереди, красные поворотники сзади. На задних крыльях вместо катафотов стояли фонарики, включающиеся одновременно с габаритными огнями. Бампер — алюминиевый с японскими гидробуферами Tokico. Позднее бамперы со встроенными указателями поворотов ставили на машины и для других рынков.

Lada 1600S для канадского рынка.

В салоне «канадки» стояла контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности. На кнопке включения аварийной сигнализации появилась надпись Hazard, а на лампе низкого уровня тормозной жидкости — Brake. Все надписи на приборах сделали по-английски. На «канадках» ставили также инерционные ремни безопасности Klippan и даже стальные брусья в дверях.

Такие машины на внутреннем рынке не продавали. Но позднее некоторые любители прекрасного в Союзе сами стали дорабатывать обычные «шестерки» под «канадку», монтируя на них экспортные (или хотя бы от ВАЗ-2105) бамперы.

Запорожцы

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Запорожец — первый советский автомобиль, получивший специальное экспортное название. Для рынка Финляндии машины именовали Yalta (Ялта). С 1965 года делали экспортную версию ЗАЗ-965АЭ.

Она отличалась декоративной накладкой на передней панели кузова (вскоре передок изменили на всех машинах), молдингом на борту, рулем с хромированным кольцом звукового сигнала, зеркалом на левом крыле. Часть машин получили оранжевые подфарники и форсированные с 27 до 30 л.с. моторы. Экспортные Запорожцы продавали и в Союзе.

Позднее Запорожцы для экспорта внешне и по салону от стандартных практически не отличались. В Бельгию поставляли автомобили не только без аккумуляторов, но и без сидений и обивок дверей.

Экспортный ЗАЗ-965АЭ из Германии.

На часть машин для Запада монтировали моторы мощностью 43 л.с., двухконтурную систему тормозов, чехословацкие фары. На версиях ЗАЗ-968АЭ и 968МЭ стояли 45-сильные двигатели под высокооктановый бензин с двухкамерными карбюраторами. Такие машины в Союзе встречались совсем редко.

Сегодня экспортные модификации советских автомобилей у любителей ретро в особой цене. Да и у всех, в чьих семьях были обычные Москвичи, Запорожцы, Жигули, вызывают удивление и неподдельный интерес.

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Фото: из архива «За рулем»