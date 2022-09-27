Материалы по темеХитрая ловушка с трамваем — ошибаются 70%
Водитель фуры подъезжает к железнодорожному переезду. Может ли он продолжить движение?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
На КПП на границе с Грузией разрешили пеший переход
Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев п...
Водитель фуры подъезжает к железнодорожному переезду. Может ли он продолжить движение?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем на Яндекс.Дзен