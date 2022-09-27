Этот пункт ПДД не помнят даже дальнобойщики — 80% ошибаются

Не все водители помнят, что означают жесты регулировщика на перекрестке. И никто не знает, что нужно делать, когда на железнодорожный переезд выходит дежурная и начинает регулировать движение. Вы готовы дать правильный ответ?