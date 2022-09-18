В машину ДПС не сяду! Хитрость (или заблуждение) опытных водителей? — журнал За рулем

В машину ДПС не сяду! Хитрость (или заблуждение) опытных водителей?

В интернете полно советов. Один из них гласит, что не нужно садиться в патрульный автомобиль для составления протокола. Но есть ли у нас, водителей, такое право? Юрист все объяснил.

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Инспектор ГИБДД может предложить водителю пройти в патрульный автомобиль при составлении протокола. Обычно мы соглашаемся, хотя многие юридически подкованные граждане любят твердить, что водитель этого делать вовсе не обязан.

Советуют ответить, например, так: «Составляйте протокол, а подписать его я могу и на улице». Для чего это делается и какие могут быть последствия?

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Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

В машину ДПС не сяду! Хитрость (или заблуждение) опытных водителей?
— Водитель действительно не обязан садиться в патрульный автомобиль. Однако если инспектор начал оформлять правонарушение (составлять протокол, брать объяснения, выносить постановление и проч.), то для выполнения определенных процессуальных действий водителя могут попросить сделать это именно в салоне служебного автомобиля. Причем именно попросить, а не обязать. Действующий административный регламент ГИБДД подобных возможностей инспектору не дает.

Поэтому, с юридической точки зрения, отказ от посещения салона служебного автомобиля не может служить основанием для привлечения к административной ответственности.

Однако сейчас все служебные ТС сотрудников полиции оснащены видеорегистраторами, а это залог того, что с водителем будут общаться вежливо, разъяснят ему статью КоАП, которую он нарушил, и все его права. Кроме того, под камерой никто не рискнет даже намекнуть на взятку.

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Общение с сотрудниками ГИБДД на дороге дело привычное даже для законопослушного водителя. Что уж говорить о нарушителях. Отказываться от того, чтобы пройти в патрульную машину, бессмысленно: это в какой-то степени провокация со стороны водителя и лишь затянет процесс оформления.

Куда разумнее принять предложение инспектора и сесть в его автомобиль, где составлять, читать и подписывать протокол удобнее, а сам водитель окажется под надежной защитой видеокамер. В конечном итоге вы сэкономите свое время.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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