Эксперт рассказал о 5 жульнических уловках страховщиков

Страховые компании, которые выдают полисы автострахования, могут откровенно нарушать закон.

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О самых популярных схемах обмана рассказал начальник Центра финансовой экспертизы Роскачества Сергей Солодкий.

Отказ в продаже страхового полиса под надуманным предлогом

По закону любой автовладелец, собравший полный пакет документов и готовый оплатить полис ОСАГО, может его получить в офисе страховой компании в день обращения. Однако компании отказывают потенциально убыточным клиентам, ссылаясь на то, что документы приняты якобы сотрудником, у которого отсутствуют полномочия на заключение договора ОСАГО.

ЦБ РФ четко устанавливает, что обязанность страховщиков по заключению договора ОСАГО с каждым обратившимся к нему в установленном законом порядке владельцем транспортного средства не обуславливает ее выполнение наличием или отсутствием тех или иных полномочий у конкретных работников страховщика. Иными словами, компания должна продать полис.

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А вот отказ страховщика оформить полис грозит ему штрафом, это предусмотрено статьей 15.34.1 КоАП РФ («Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»). Для должностных лиц его сумма составит от 20 000 до 50 000 рублей; для юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей. Пожаловаться на страховщика можно в ЦБ РФ.

Прекращение договора ОСАГО после выплаты после аварии

Например, в ДТП была зафиксирована полная гибель автомобиля, после чего страховщик выплатил возмещение и прекратил договор ОСАГО в одностороннем порядке якобы по факту конструктивной гибели автомобиля, но водителя в известность не поставил. При этом позже автовладелец может отремонтировать машину и вновь на ней ездить. Теперь, если владелец такого авто снова попадет в ДТП по чужой вине, то как бы свой страховщик отправит его к страховщику причинителя вреда. А если он попадет в аварию по своей вине, то пострадавшему откажут в выплате.

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Что делать? Убедиться, что договор не расторгнут. Если страховщик это сделал, приобрести новый полис.

Отказ в ремонте или отправка на ремонт в другой город

Если в каско прописано, что страховщик должен отремонтировать автомобиль после аварии, это еще не значит, что он это выполнит. В страховой могут сослаться, что у них нет договора с официальным дилером, хотя в договоре это было указано, или отправить клиента в СТО, которая не может отремонтировать его автомобиль. Или дать направление на ремонт за несколько сотен километров в СТО в другом городе. Это незаконно, надо жаловаться!

Затягивание сроков и уменьшение размеров выплаты

После ДТП автовладелец обращается в страховую компанию, где принимают заявление, но не дают конкретных сроков по разбирательству и выплате. Страховщик специально затягивает вопрос, чтобы вынудить автолюбителя начать делать ремонт авто. А это — уже повод для отказа в выплате страховки.

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Другой вариант этой уловки — предложение так называемых отступных, небольшой компенсации, чтобы клиенту не нужно было ждать итога экспертизы. Клиент подписывает отказ от дальнейших претензий. Обман здесь в том, что предложенная компенсация почти никогда не покрывает реальной стоимости ремонта.

Не торопитесь подписывать никакие документы об отказе. Страховщик обязан в предусмотренное законом время рассмотреть вопрос и определить сумму выплаты.

Уловка после экспертизы

Страховщик просит подписать уже после экспертизы соглашение об определении размера повреждений, где размер будет всегда ниже реального. Автовладелец может подписать его не глядя, чтобы быстрее получить выплату. Когда же выяснится, что компенсация не покрывает ремонт, уже ничего сделать нельзя: взыскать со страховщика дополнительные суммы, которые бы покрыли расходы, не получится.

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Вы вправе провести независимую экспертизу для оценки ущерба, нанесенного автомобилю, после чего составить претензию и направить ее страховщику. В компании должны рассмотреть претензионный документ и принять по нему решение в течение пяти дней.

Если страховщик отказывается компенсировать ущерб по ОСАГО или занижает сумму выплаты, обращайтесь за помощью к финансовому омбудсмену.

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