6 двигателей Skoda Rapid - выбираем самый надежный и ресурсный

Механика, автомат, робот
Rapid первого поколения продавали до 2020 года. За девять лет модель разошлась огромным тиражом: одномоментно на вторичке предлагают свыше тысячи вариантов. С 2014 года собирали в Калуге.
Вполне понятно, каким коробкам передач отдать предпочтение при выборе подержанного Рапида. Механическая пятиступка MQ200 (она же 02T и 0AJ) безупречна и ходит свыше 300 тысяч км. Классический автомат AQ160 (09G) являет собой модернизированную версию японского Aisin TF-60SN. Шесть ступеней. У него есть свои заморочки, но почти все поломки связаны с естественным износом и проявляются не ранее 150 тысяч км. Главное не перегревать и вовремя менять масло. Держится автомат свыше 250 тысяч км.
К преселективному роботу с двумя сухими сцеплениями DQ200 (DSG7) при пробегах от 100 тысяч км — отношение осторожное. Остаточный ресурс его совершенно неясен. При самых благоприятных условиях выдерживает 180–200 тысяч км, но очень многим еще до 150 тысяч км требуется переборка. И это дорого, особенно сейчас. В запущенных случаях есть экономический смысл заменить агрегат в сборе.
С моторами ситуация мудреная: атмосферный 1.6 в трех версиях мощности, наддувный 1.4 — в двух. Сейчас разберемся. И, кстати: почти все эти агрегаты встречаются на VW Polo Sedan.
CGPC 1.2 MPi (75 л.с.)
Применялся до 2015 года, оснащены им около 5% Рапидов на нашей вторичке. Сочетается только с МКП.
Рядный трехцилиндровый атмосферник, полностью алюминиевый, распределенный впрыск, есть гидрокомпенсаторы, рассчитан на АИ-95. Применение 92-го вызовет деградацию многих элементов, не особо заметную по внешним признакам, но определенно сокращающую ресурс. В первую очередь — каталитического нейтрализатора. Из-за нагара падает компрессия, были случаи прогорания клапанов. Кроме того, при применении АИ-92 чаще придется прочищать дроссельную заслонку, форсунки и каналы вентиляции картера. А постоянное засорение свечей приводит к отказам катушки зажигания.
В целом, мотор вполне приемлемый, если не считать быстро тянущейся цепи ГРМ, вылечить которую завод не удосужился. Плюс не самая удачная конструкция натяжителя. Скромная мощность побуждает сильнее топтать педаль, из-за чего уже после 50–70 тысяч км цепь нередко просится под замену. При очень мягком обращении способна на 150 тысяч. Перескок цепи приводит к механическим разрушениям. Есть трудности с холодным пуском — иногда мотор «двоит».
Заявленный ресурс — 240 тысяч км, в реальности выдерживает 300 тысяч. Но все равно популярным и желанным не стал — главным образом, из-за недостатка мощности и дефицита многих запчастей. Нередок «колхозный» ремонт, когда подбирают и дорабатывают вазовские детали — ездить будет, но…