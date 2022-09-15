Назван экономичный и надежный кроссовер до 1,5 млн

Автомобиль отличается оптимальным сочетанием качеств, с какой стороны ни посмотри.

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Начнем с вводных. Нам нужен кроссовер: надежный, с экономичным двигателем, выносливой коробкой, без системы полного привода, что делает автомобиль доступнее по цене, а его содержание дешевле. Возраст автомобиля — до 10 лет, а пробег — менее 100 тысяч километров. И на все это у нас есть 1,5 млн рублей.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев уже подобрал такой кроссовер и рекомендует его к покупке.

Это Nissan Qashqai. Купить шестилетний Qashqai на механике и с пробегом менее 100 тысяч километров можно за 1,2–1,4 млн рублей.

Двухлитровый мотор этого кроссовера надежен и экономичен: в смешанном цикле он сжигает всего 7,7 литров 95-го бензина на сотню километров (но даже не думайте лить в него 92-й бензин — это опасно для двигателей с прямым впрыском). Механическая шестиступенчатая коробка под стать мотору — надежна и не увеличивает аппетит кроссовера.

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Даже при пробеге 150 тысяч километров с Кашкаем не будет проблем. Разве что может слегка подрастянуться цепь ГРМ. От масложора спасает раскоксовка, своевременная замена расходников (ну, конечно же!) и регулировки зазоров. И постарайтесь менять свечи с использованием ключа с регулировкой момента затяжки, иначе есть риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Есть множество примеров выносливости Кашкаев. Некоторые из них уже пробежали более полумиллиона километров и продолжают ездить, не доставляя хлопот владельцам.

Еще о двух прекрасных вариантах под заданные выше вводные читайте в статье Сергея Зиновьева «3 самых экономичных и надежных кроссовера до 1,5 млн рублей».

Нужна почти новая иномарка, но есть лишь 1 млн рублей? Мы знаем, где такую купить, и даже дешевле, чем за миллион.

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Фото: «За рулем», Nissan