Для очередного теста эксперты «За рулем» выбрали наиболее доступные (от 1250 рублей) видеорегистраторы, отмеченные в покупательских рейтингах

У многих товаров имена с хорошей репутацией есть в каждом ценовом сегменте. Но при необходимости сэкономить приходится действовать наугад: среди сверхбюджетных товаров нечасто встретишь гарантированно хорошие — обычно выбор сродни лотерее.

Мы поставили себя на место покупателя, которому нужен видеорегистратор, но так, чтобы подешевле. Интернет-магазины предлагают большой ассортимент моделей ценой до 2500 рублей. Но присмотришься — сплошь неизвестные названия.

Выбирая модели для теста, мы опирались не только на ценовой порог, но и на покупательский рейтинг. Знаем, он легко накручивается или покупается. Однако для обычного покупателя это весомый индикатор.

В классическом форм-факторе купили Harper DVHR‑223 (1900 рублей) и Rekam F120 (1400 рублей). А вот Orizon (2400 рублей) за небольшие деньги имеет аж три камеры: фронтальную, заднюю и салонную. Беспрецедентное предложение!

Из многочисленных регистраторов‑зеркал приобрели единственного представителя раскрученной марки Sho-Me SFHD‑700 (2300 рублей), его визуального ноунейм-близнеца по цене вдвое ниже Vehicle Blackbox DVR (1250 рублей) и Carlive CR503 (1500 рублей).

Оснащение

Не удивляйтесь, что у половины столь дешевых моделей есть вторая выносная камера заднего вида. Такие в Китае стоят рубль за пучок, поэтому добавить ее производителю почти ничего не стоит. При разрешении видео 640×480 точек они негодны как видеорегистратор: увидите картинку в самых крупных деталях и только днем. А вот как парковочные камеры помогают — не придется отдельно тратиться на парктроник, если в вашем автомобиле его нет.

Harper небрежно собран, при отсоединении кронштейна образуется щель в верхней части корпуса.

Оснащение у «бюджетников» самое скромное. На GPS и тем более базу камер фиксации нарушений не рассчитывайте.

Настройка экспозиции и датчик движения — есть.

Датчик удара — редкость, и не жалко. Теория идеи верная: фрагмент до и после резкой встряски прибора автоматически защищается от перезаписи, чтобы при серьезном ДТП раненый или просто растерявшийся водитель не остался без записи аварии. На деле этот сенсор, как ни настрой его чувствительность, реагирует на ямы и «лежачих полицейских».

Если в регистраторе нет функции ограничения объема памяти под «аварийные» фрагменты, ими за несколько дней забьется вся карта.

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Как и что проверяли

Мы проверяем читаемость номерного знака, делая стоп-кадр видео и увеличивая его. Это необходимо, так как у качественных моделей на кадре 100‑процентного размера символы на номере не читаются невооруженным взглядом. Увеличение помогает их рассмотреть и заодно сравнить четкость изображения.

У дешевых видеорегистраторов буквы и цифры на номере порой лучше читаются на кадре стандартного размера, а при увеличении сразу размываются. В итоговой таблице (см. ниже) дана максимальная дальность для обоих способов просмотра.

Ночную съемку проверяем, разумеется, при включенных фарах машины с регистратором. Но корректор опускаем максимально вниз: если свет будет бить напрямую в номерной знак, из-за пересвета его не «прочитает» практически ни один регистратор.

Участники

Carlive CR503 Рейтинг на Я. Маркете: 4,3 по 11 отзывам

Процессор н. д.

Максимальное разрешение HD 1280×720 при 30 к/с (640×480 задняя камера)

Диагональ дисплея 4,2

Тип крепления зеркало

Заявленный угол обзора 140 º

Ноунейм-зеркало: название написано только на коробке, на ней же есть русские слова, а в коробке лежит крошечная листовка с иероглифами. Декларируется разрешение Full HD, такой пункт есть и в настройках, а по факту записывается HD-видео 1280 на 720 точек. Дневная съемка плохая: дальность 7 метров — это мало. Ночью номер отлично читается с 4 метров, но уже на следующем шаге полностью засвечивается фарами. Harper DVHR‑223 Рейтинг на Я. Маркете: 4,3 по 50 отзывам

Процессор Generalplus1247

Максимальное разрешение HD 1280×720 при 30 к/с (интерполяция до Full HD)

Диагональ дисплея 0,2

Тип крепления присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 120 º

По видеоспособностям полностью идентичен модели Carlive: 7 м днем, 4 м ночью. Посредственный результат. Небрежно собран, при отсоединении кронштейна образуется щель в верхней части корпуса. Очень компактный. Если бы не архаичный громоздкий кронштейн, умещался бы целиком за салонным зеркалом.





Orizon Рейтинг на Я. Маркете: 4,2 по 73 отзывам

Процессор Ambarella 70CPU

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с (640×480 задняя и салонная камеры)

Диагональ дисплея 4,0

Тип крепления боковой присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 170 º

Еще одна безымянная модель. Orizon — единственная надпись на корпусе. На коробке просто написано «видеорегистратор», причем по-английски: ни слова по-русски нет ни на коробке, ни в инструкции. За 2400 рублей получаете сразу три камеры. Салонный объектив что-то видит только днем, но большего за такие деньги требовать глупо. Видеоспособности посредственные, но в нашей компании их хватило для второго места. Rekam F120 Рейтинг на Я. Маркете: 4,0 по 19 отзывам

Процессор н. д.

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 25 к/с

Диагональ дисплея 2,4

Тип крепления присоска + кронштейн

Заявленный угол обзора 140 º

Отказался включаться от родного провода. От точно такого же от Харпера — без проблем. Не будь замены, пришлось бы сдавать аппарат в ремонт или тратиться на провод. Видео слабого качества, угол обзора скромный. В сочетании с огрехами качества не заслуживает места выше последнего.





Sho-Me SFHD‑700 Рейтинг на Я. Маркете: 4,7 по 61 отзывам

Процессор GP2247

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с (640×480 задняя камера)

Диагональ дисплея 4,5

Тип крепления зеркало

Заявленный угол обзора 120 º

Инструкция обещает максимальное разрешение HD. Однако в меню можно выбрать Full HD, и видео действительно будет 1920×1080 точек. Вот только качество ниже всякой критики: 6 метров днем и полная засветка на 3 метрах ночью. Провал! Перевод разрешения в HD ничего не меняет. И хотя по баллам Sho-Me оказался не последним, аппарат с такими видеоспособностями рекомендовать нельзя. Vehicle Blackbox DVR Рейтинг на Я. Маркете: 4,2 по 17 отзывам

Процессор н. д.

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,8

Тип крепления зеркало

Заявленный угол обзора 120 º

Крайне странный регистратор. Угол обзора самый маленький. При обещанном разрешении Full HD компьютер показывал в свойствах видео разрешение VGA 640×480 точек. При этом — лучшее качество изображения с явным преимуществом над конкурентами. И цена всего 1250 рублей! Беспрецедентный случай: китайский «ноунейм» без единого сопроводительного слова по-русски оказался лучшим.

Итоги (+ повод для радости) Самые дешевые регистраторы перестали разваливаться в руках и оставлять впечатление собранных на коленке. Все включились, отработали без сбоев и даже корректно сохранили записи, на которые пришлось отключение питания. Ночную заморозку все тоже пережили. А каков ресурс? Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин С ресурсом вопрос открытый. Проблемы с ним возникают даже у породистых моделей, что уж говорить о сверхбюджетниках...

Самое слабое место у всех — аккумулятор, который не любит сильных морозов. Поэтому я бы предпочел недорогой регистратор в классическом съемном корпусе, а не постоянно находящееся в машине зеркало. Ведь зеркало вы каждый раз снимать не будете, и холода сократят его срок службы.

Новые необычные гаджеты для водителей — разнесенный радар-детектор стационарной установки, видеорегистратор на три камеры и беспроводные компрессоры с добавочными функциями — также прошли экспертизу «За рулем». Результаты испытаний тут.

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