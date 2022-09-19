Ловушка с лишением прав, в которую мы загоняем себя сами

В такую ситуацию может попасть любой водитель... Особенно, если разметка на дороге полустерта или присыпана снегом.

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Итак, вот вам жизненная ситуация: водитель внедорожника пытается развернуться на перекрестке.

Как совершить этот маневр без нарушения ПДД? Разрешен ли вообще разворот в этой ситуации? А главное, по какой траектории?

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Чтобы ничего не нарушить, важно обратить внимание на разметку 1.1. Она нанесена в месте разрыва разделительной полосы.

В ПДД сказано:

Разметка 1.1. Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств.

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Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256–2011. Пересекать ее запрещается!

Проще говоря, разметка 1.1 разделяет транспортные потоки противоположных направлений. Находиться слева от нее означает выезд на встречку.

В этой ситуации, поехав по траектории А, водитель внедорожника окажется на полосе встречного движения, что в пределах данного перекрестка запрещено.

Об этом сказано в пункте 9.1(1) ПДД:

На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1 , 1.3 или разметкой 1.11 , прерывистая линия которой расположена слева.

В чем подвох?

В приложении 1 к ПДД обозначено, что знак, запрещающий поворот налево, не запрещает разворот. Многие водители обращают внимание на знак и забывают о разметке.

Совершив разворот на этом перекрестке по траектории А можно получить штраф 5 000 руб. или согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ лишиться водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

В показанной на схеме ситуации разворот разрешен только по траектории Б. Помните об этом, разворачиваясь на похожих перекрестках. Стремление срезать путь в несколько метров и сэкономить тем самым пару секунд времени может обернуться большими проблемами. Уповать придется только на себя.