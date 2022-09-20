Миф про бензин, в который многие верят

Производители «улучшенных» бензинов утверждают, что благодаря более высокому октановому числу производительность двигателя увеличивается, и при этом улучшается топливная экономичность. Да еще и количество вредных выбросов снижается.

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Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин советует не торопиться заливать в свой автомобиль так называемый «улучшенный» бензин с более высоким октановым числом, ожидая прибавки мощности двигателя. Подумайте вод над чем:

«Что такое „производительность“ двигателя? Намек на его мощность? Но мощность от октанового числа не зависит. Заливайте в Гранту хоть 200-й бензин — быстрее она не поедет», — предостерегает эксперт.

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Октановое число — это не синоним калорийности, как если бы мы сравнили топливо с едой. Но польза от такого бензина все же есть: высокое октановое число позволяет избежать детонации в двигателе в жару, что поможет даже в такую погоду сохранять мотору паспортную мощность.

Повысить же мощность за счет октанового числа выше паспортной не получится, равно как и сократить потребление топлива, если мотор не разработан специально для работы на таком бензине.

Что касается вредных выбросов, то их снижает экологический класс бензина (К2, К3, К4, К5), а не октановое число.

Узнать больше о плюсах и минусах высокооктановых бензинов вы можете в статье Михаила Колодочкина «Почему нужно заливать улучшенный бензин — 5 (ложных!) утверждений».

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