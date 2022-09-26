Машина из Штатов - выгодно или нет? Ответ вас поразит

Автомобиль 2016 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров обойдется примерно в два с половиной миллиона рублей. Главное - суметь ввезти (или отыскать уже ввезенный).

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Ford Mustang шестого поколения с пробегом из Соединенных Штатов: реально ли такой купить сегодня?

Mustang образца 2013 года не только продолжил идеологию пяти предшествующих поколений, но и стал первым Мустангом, официально продающимся в Европе. И должен был появиться у нас, но 2014 год спутал все карты.

Это не остановило фанатов американских маслкаров: свежие Мустанги потихоньку стали завозить. И не столько мощные версии с моторами V8, сколько Мустанги с базовой наддувной «четверкой» 2.3 — как у нашего ярко-красного купе 2016 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров. Такой спорткар сейчас обойдется примерно в два с половиной миллиона рублей, но лучше искать экземпляр из уже ввезенных. Сейчас привезти любой автомобиль из США — тот еще квест.

Ford Mustang 2.3T

Какой выбрать?

Уже ради внешности стоит прошерстить объявления с Мустангами. Заложенная еще в прошлом поколении идея реинкарнации предка сохранилась и в этом кузове. Фастбэк получился не только узнаваемым, но и весьма изящным. Даже если бы Mustang был выкрашен в серый цвет, он был бы прекрасен.

Интерьер возвращает в шестидесятые годы. Разве что основные приборы лишились характерной радиальной оцифровки с узкими цифрами — а жаль.

Приборы в глубоких колодцах с большим ­дисплеем по центру отлично читаются. Спортивный дух поддерживают «лишние» приборы вроде указателей температуры моторного масла и давления наддува. Медиасистема SYNC знакома по другим моделям Форда, что официально продавались и у нас.

Передняя панель с двумя козырьками — дань Мустангу первого поколения 1964 года. Материалы отделки не самые дорогие и не самые стойкие.

Интересных «фишек» в салоне предостаточно. Но хромированное покрытие уже теряет лоск. Некоторые элементы интерьера, типа органов управления светом, унифицированы с более массовыми Фордами.

К выверенной посадке за рулем Фордов мы привыкли, и приятно, что исконно американских моделей это тоже касается. Материалы типично штатовские — неплохо на вид, дешево на ощупь. Да и со стойкостью не всё гладко — за 100 тысяч километров кожа на опционных гоночных ковшах изрядно потрепалась, хотя еще не порвалась.

Четырехцилиндровый двигатель на спорткаре? Но ведь это турбомотор!

EcoBoost объемом 2,3 литра выдает 317 л.с. - такой же встречается на больших пикапах и внедорожниках. Конечно, мотор V8 — «правильнее» и тешит самолюбие. Но и с базовым двигателем Mustang отменно ускоряется, несмотря на не самый шустрый автомат с шестью ступенями . Первые 100 км/ч — быстрее, чем за шесть секунд. Вообще, именно в спринте Mustang особенно хорош. Уйти со светофора или немного пожечь шины, стоя на месте, - пожалуйста.

Но если вы ищете не шоукар, а именно спорткар, то есть проблемы.

Двигатель EcoBoost 2.3 является базовым не только для Мустанга, но и для многих фордовских внедорожников и пикапов. Потенциал чип-тюнинга у этих моторов неплох.

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Вроде бы Ford неплохо ныряет в повороты, особенно на фоне предыдущих поколений. Что неудивительно, ведь впервые в истории Мустанга задняя подвеска стала независимой. Заправлять в вираж Mustang газом можно так же успешно, как и рулем. Но быстро понимаешь, что любая стандартная «трешка» BMW пропишет связку поворотов чище и точнее.

Однако парадокс: во всём этом несовершенстве Mustang располагает к себе и дарит почти утраченное чувство живого организма. Из «европейцев» схожим характером обладает Jaguar F‑Type. Не идеален, но тоже харизматичен. Может, связанное с животным миром имя дает такой эффект?

«ДИКИЙ КОЙОТ» V8 Покупая американский маслкар, многим хочется большого мотора V8. У Мустанга это пятилитровый атмосферник серии Coyot мощностью 420 л.с. Двигатель очень надежный и обладает воистину грузовой тягой. Но в России таких машин заметно меньше, чем с базовым 2.3. Это объясняется колоссальной разницей в таможенных пошлинах. К примеру, за автомобиль 2016 года выпуска с начальной стоимостью 29–30 тысяч долларов таможне отдавали до 1,7 миллиона рублей (почти втрое больше, чем за машину с мотором 2.3). Гигантский расход топлива надо принять как данность. А вот покупка элементарных запчастей доставит больше хлопот, чем с базовой «четверкой». В наличии нет практически ничего, даже комплект расходников придется заказывать из-за океана. Отсюда не только большая стоимость, но и солидное время ожидания. Так что если надумали заказывать Mustang V8, имеет смысл сразу купить несколько комплектов для планового ТО, а то и ходовые запчасти.

За что доплата?

Еще один плюс наддувной «четверки» — приемлемый расход топлива. Конечно, о десяти литрах нет и речи — этот жеребец пьет в полтора раза больше. Но мотор V8 будет куда прожорливее.

Хотя аппетит — последнее, о чем думаешь при покупке такой машины. Как не особо задумываешься и о транспортном налоге. А он с любым двигателем будет солидным. Базовый EcoBoost — это больше 45 тысяч рублей каждый год (по московским тарифам). А с пятилитровым V8 — больше 60 тысяч!

Передние ковши Recaro — опция. Стандартные кресла попроще, с менее выразительным ­профилем. За 100 тысяч километров кожа изрядно обросла складками. На втором ряду более-менее нормально усядутся лишь невысокие люди. Каждое посадочное место впору назвать ложементом.

Но чаша весов в пользу турбо-«четверки» склоняется благодаря цене самого автомобиля, особенно если везти машину самостоятельно. Мало того, что изначально в Штатах пятилитровый Mustang на 7–8 тысяч долларов дороже, так еще растаможка адовая! Если за машину с двигателем 2.3 приходилось отдавать таможенной службе 650–700 тысяч рублей, то за пятилитрового коня — уже полтора миллиона!

Как ввозить и есть ли альтернатива, читайте на следующей странице.