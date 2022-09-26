Назван идеальный (ну, почти!) премиум-кроссовер за миллион

Какой автомобиль можно сегодня купить за миллион рублей? Ниву в базовой версии, кондовый УАЗ Хантер, простенькую Гранту? А если хочется чего-то большего и вы задумали замахнуться на премиум, пусть и с серьезным пробегом... Реально ли взять стоящий экземпляр? Вполне, говорит Александр Виноградов по результатам мониторинга нынешнего рынка подержанных машин.
Однако предупреждает: изначально дорогая машина всегда потребует от вас больше, чем бюджетник. И чем она старше, тем больше будут требования. А удержать эти требования в разумных пределах можно в том случае, если выбрать надежную модель в правильной модификации.
Такую, например, как Mercedes-Benz GLK в версии 220 CDI, которая хороша с точки зрения расхода топлива, налогов, динамики и, конечно, надежности. За указанную в заголовке сумму у вас во владении окажется машина 2010–2011 года выпуска. При всей премиальности большинство забот будут схожи с теми, что есть у бюджетников.
Требуют замены:
- водяной насос — каждые 100 тысяч км;
- передние амортизаторы и стойки переднего стабилизатора — каждые 100 тысяч км;
- тормозные диски — каждые 120–130 тысяч км;
- масло в автомате 7G-Tronic — каждые 60 тысяч км.
Из специфичных моментов при подборе авто:
- 7G-Tronic требует пристальной диагностики. После 100 тысяч км у него нередко перегорает плата.
- Нужно уделить внимание и состоянию топливной системы — пьезофорсунки чувствительны к качеству топлива.
И конечно, вам достанется машина с эффектной внешностью. Кстати, если GLK не был в серьезных авариях, беспокоиться о его виде не стоит — качество окраски высокое. А про салон можно сказать так: недорогих материалов в Мерседесах становится больше, но качество сборки все еще высокое.
Да, Mercedes-Benz GLK — машина выдающаяся, но не уникальная в контексте «премиум за миллион» — вот еще три шикарных варианта!
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Фото: Mercedes-Benz, Unsplash