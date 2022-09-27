Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — журнал За рулем

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Наши советы с фото помогут вам самостоятельно провести техобслуживание не только лифтбека Шкода с турбомотором и атмосферным двигателем CWVA, но и Фольксвагена Поло нынешнего поколения.

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Лифтбек Skoda Rapid обновился в 2020 году — но по технике это всё та же машина на фольксвагеновской платформе PQ35, известная с 2014 года. Не изменились и агрегаты, что должно положительно сказаться на ассортименте запасных частей и на доступности ремонта.

Основная доля проданных машин — с атмосферным мотором 1.6 и автоматом. Такую мы тоже разберем, но сегодня в нашем техцентре мы оценим сложность основных работ по обслуживанию и легкому ремонту Рапида с турбомотором 1.4 TSi (125 л.с.) и семиступенчатым роботом DSG. 

Кстати, почти всё сказанное относится и к нынешнему поколению VW Polo — c 2020 года он стал «клоном» Шкоды.

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Замена моторного масла: 4,0 балла

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Чтобы добраться до сливной пробки, придется снять защиту картера. Она у Шкоды традиционно сделана из ударопрочного пластика, и ее легко можно удержать одному. Крепится она на тринадцати болтах. Семь из них под головку на 13 мм, а шесть болтов — «торкс» Е27. После снятия защиты открывается свободный доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Оригинальный масляный фильтр для двигателя 1.4 TSI стоит чуть меньше 3000 рублей. Цены на заменители в последнее время адски подскочили и варьируются от 1400 до 5000 рублей. Хотя дефицита пока нет.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Сливная пробка и под головку на 19 мм. У пробки есть уплотнительное кольцо, которое желательно поменять — стоит оно примерно 150 рублей. Оригинальное моторное масло вязкостью 0W‑30 с фольксвагеновским 502‑м допуском стоит почти 10 тысяч рублей за пятилитровую канистру. Из относительно недорогих заменителей — наш Лукойл Genesis, который обойдется в пять-шесть тысяч рублей. Castrol, Motul или Mobil стоят 10–12 тысяч рублей за пять литров.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Воздушный фильтр: 4,0 балла

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Путь к воздушному фильтру долгий, ибо отдельной крышки для быстрой замены нет. Предварительно необходимо ослабить два хомута на патрубках. Если вдруг какой-то из хомутов повредится, нужно будет купить новый (диаметр 70 мм). После этого можно снять корпус воздушного фильтра.

Только при снятом корпусе можно добраться до крышки фильтра, которая крепится на двух винтах под крестовую отвертку. Также нужно отжать четыре пластиковых язычка. А после, наконец, извлечь сам фильтр.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

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В качестве оригинального у Шкоды используется фильтр Mann. Что в упаковке Фольксвагена, что в коробке Mann он стоит 3000 рублей. Самый дешевый китайский аналог вдвое дешевле, но в большинстве случаев и заменители стоят в районе 3000 рублей. При установке корпуса фильтра на место лучше смазать силиконом направляющие на клапанной крышке.

Замена салонного фильтра: 4,5 балла

Салонный фильтр расположен между центральной консолью и вещевым ящиком. Крышка фильтрующего элемента держится на двух скобах. Единственный минус — не самая удобная поза при замене.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

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Оригинальный фильтр с угольным напылением стоит почти 3500 рублей. В этом случае есть смысл экономить, приобретая аналоги: картриджи Mahle или Febi вдвое дешевле.

Замена свечей: 4,0 балла

Чтобы добраться до катушек зажигания и свечей, придется снять корпус воздушного фильтра — предварительно отсоединив два хомута на патрубках. Разъемы на катушках удерживаются язычком, который просто нужно отжать.

Каждая катушка держится на одном болте под головку на 10 мм. Родные катушки производства Eldor стоят по 6000 рублей за штуку. Перед обратной установкой необходимо обработать резиновые пояски на каждой катушке силиконовой смазкой, чтобы они не «приросли» к металлу и не порвались в дальнейшем.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

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Для свечей понадобится ключ на 16 мм. Оригинальные свечки NGK стоят в среднем по 2000 рублей за штуку.

Сильно сэкономить на заменителях не выйдет.

Замена тормозных колодок: 4,5 балла

У легкосплавных колес болты частенько закрыты декоративными пластиковыми накладками. Крючок для их быстрого извлечения обычно хранится в лотке дорожного инструмента, что в запасном колесе. Там же обычно лежит и головка оригинальной «секретки», если таковая имеется. Чтобы добраться до тормозных колодок, надо снять пружинную скобу снаружи. А потом выкрутить две направляющие суппорта шестигранником на 7 мм. И уже после этого спокойно вытаскивать тормозные колодки.

Оригинальные колодки (производство ATE) обойдутся примерно в 10 тысяч рублей. Такие же, но уже в коробочке ATE, почти вдвое дешевле.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Блок реле и предохранителей: 5,0 балла

В Рапиде два блока реле и предохранителей. Первый расположен под капотом у левой чашки стойки подвески. Крышка держится на трех защелках и легко снимается. На обратной стороне есть зажим для извлечения предохранителей.

Второй блок находится в салоне, под рулевой колонкой. Для этого нужно снять пластиковую крышку и доступ открыт. Как и в случае с первым блоком, на тыльной стороне крышки есть зажим для извлечения предохранителей.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

С заменой ламп на обновленном Рапиде проблем нет, ибо и как таковых лампочек там нет. Вся оптика полностью светодиодная. У базовых машин галогенным остается дальний свет, но всё остальное диодное. Схожая история и у нового Polo.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

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Современный наддувный двигатель с непосредственным впрыском вовсе не означает сложности в обслуживании. Ни одна из перечисленных операций не вызовет проблем у любого человека, имеющего опыт обслуживания автомобилей с атмосферными моторами. Разве что замена воздушного фильтра отнимет чуть больше времени и болтов у пластиковой защиты могло бы быть поменьше. Но в остальном Skoda Rapid 1.4 TSI не сильно сложнее, чем наши Гранты или Ларгусы — хотя расходники заметно дороже.

А ЕСЛИ МОТОР АТМОСФЕРНЫЙ?

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Львиная доля Рапидов в России — с атмосферным двигателем CWVA объемом 1.6 литра и мощностью 110 л. с. Если говорить о базовых операциях при плановом обслуживании, то принципиальной разницы с версиями 1.4 TSI нет. Разве что воздушный фильтр меняется чуть проще: достаточно открутить винты на корпусе.

А вот чтобы поменять свечи зажигания, тоже придется снимать корпус воздушного фильтра. В остальном — всё то же самое, как по простоте выполнения, так и по инструменту.

Стоимость обслуживания (вне зависимости от того, оригинальные расходники используете или аналоги) будет примерно такой же. Не удивительно, ведь двигатели принадлежат к одному семейству ЕА211 и степень унификации довольно высока.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплектующие,

Мин. цена неоригинальных комплектующих,

Макс. цена неоригинальных комплектующих,

Моторное масло 0W-30

9800

4600

12 000

Масляный фильтр

2850

1400

4800

Воздушный фильтр

2900

1540

3600

Салонный фильтр

3400

1200

1900

Свеча зажигания

2000

1400

1900

Передние тормозные колодки

10 000

2600

7300

* Цены приведены по состоянию на август 2022 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка

Необходимый инструмент

Примечание

Замена моторного масла

4,0

головка 19 мм, головка 13 мм, головка «торкс» E27

необходима смотровая яма или подъемник

Замена воздушного фильтра

4,0

тонкогубцы, крестовая отвертка

при установке корпуса смазать силиконом направляющие на клапанной крышке

Замена салонного фильтра

4,5

Замена свечей зажигания

4,0

тонкогубцы, свечной ключ 16 мм, головка 10 мм

Замена тормозных колодок

4,5

тонкогубцы, шестигранник 7 мм

необходим домкрат или подъемник

Замена реле и предохранителей

5,0

  • Какие проблемы у Рапида 2012–2020 годов выпуска, подробно рассказано тут.
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Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Наши советы с фото помогут вам самостоятельно провести техобслуживание не только лифтбека Шкода с турбомотором и атмосферным двигателем CWVA, но и Фольксвагена Поло нынешнего поколения.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361276Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361277Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361278Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361279Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361273Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361274Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361275Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361284Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361286Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361287Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361280Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361281Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361282Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361283Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361288Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция
Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция

Наши советы с фото помогут вам самостоятельно провести техобслуживание не только лифтбека Шкода с турбомотором и атмосферным двигателем CWVA, но и Фольксвагена Поло нынешнего поколения.

Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361280Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361279Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361282Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361275Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361274Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361287Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361276Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361277Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361283Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361284Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361281Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361288Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361286Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361278Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция — фото 1361273Обслуживаем Skoda Rapid своими руками и экономим: пошаговая иснтрукция
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Отзывы о Skoda Rapid (11)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.

Недостатки:

замечены не были

Комментарий:

АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений — могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же,...

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