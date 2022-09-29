Материалы по теме6 надежных способов испортить дворники
Чтобы продлить срок службы резиновых лент дворников, наношу на них несколько капель глицерина ватной палочкой. Глицерин восстанавливает эластичность резины.
Немудреную процедуру делаю два раза в год.
В. Федотов, Московская область
Материалы по темеШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
Материалы по темеКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Как выбрать щетки стеклочистителей для зимы, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен.