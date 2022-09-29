Экономим на дворниках — очень простой способ — журнал За рулем

Экономим на дворниках — очень простой способ

Потратиться придется лишь на копеечное аптечное средство.

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Чтобы продлить срок службы резиновых лент дворников, наношу на них несколько капель глицерина ватной палочкой. Глицерин восстанавливает эластичность резины.

Немудреную процедуру делаю два раза в год.

В. Федотов, Московская область

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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