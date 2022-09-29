Названы слабые места иранских моторов

Нам вскоре предстоит иметь с ними дело — иранские машины должны появиться в продаже до весны.

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Стоит ли покупать иранские автомобили? На фотографиях они выглядят прилично, но что внутри: в салоне, под капотом? Об этом рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

В свежих версиях достаточно электроники, но без сложных и затратных решений. Это касается и отделки. Как и большинству россиян, иранцам не нужны дорогие автомобили. Они их и не делают. Бюджетные машины там, в переводе на рубли, стоят 500–600 тысяч.

Особенности двигателей

Такой же подход применяется и к моторам: «старое — не значит плохое». Например, в ходу проверенные временем французские атмосферные двигатели TU5 1.6 и XU7 1.8, которые и приедут к нам, скорее всего, в первую очередь. Сомнение вызывает только то, что они были модернизированы, а как это повлияло на их надежность — сказать пока сложно.

TU5

TU5 очень понравится российским автомобилистам, которые не собираются менять автомобиль лет 7 или больше. У него чугунный блок, 16 клапанов, есть гидрокомпенсаторы… Он легко проходит 300 тысяч и более километров, а затем, после капитального ремонта, которому легко поддается, — еще столько же.

XU7

XU7 имеет алюминиевый блок со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, он не очень хорошо переносит морозы, но зато запчастей к нему в России уже сейчас предостаточно. Слабое место мотора — катушки зажигания.

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EF

Линейка двигателей EF иранской разработки тоже внушает доверие. Ее 14 лет назад, еще до мирового кризиса, разработали совместно с немецкой компанией FEV Engine Technology. Выбор очень широкий, вплоть до турбированных бензиновых моторов и турбодизелей. Часть из них готовы к переводу на газ (метан).

Как видите, иранские линейки моторов очень разнообразны. Вы при желании сможете купить автомобиль с 8-клапанным турбомотором (!), который вряд ли найдете у какого-либо другого автопроизводителя.

О других особенностях иранских автомобилей читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Дело тонкое», опубликованной в журнале «За рулем» №10.