Одноклассник Весты стоит в переводе на российскую валюту 800 тысяч рублей в хорошей комплектации. Весь вопрос в том, какие цены установят дилеры в РФ.

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На прошедшей в августе выставке MIMS-2022 иранская компания Iran Khodro заявила об очередной попытке выхода на российский рынок и показала модель Tara — машину, в которой без особого труда узнается перелицованный Peugeot 301. Для переживающего тяжелые времена российского автопрома такой одноклассник Lada Vesta может оказаться очень кстати — тем более что теперь иранцы говорят не только об импорте машин, а и о возможной локализации компонентов в РФ.

Весь вопрос в том, сколько эта модель будет стоить в России. Конечно, официальной информации об этом пока нет, но отправной точкой для прогнозов может стать видео Youtube-канала «Автомобильная Россия», где озвучиваются прайсы Iran Khodro Tara на родине, в Иране.

Пусть вас не смущает присутствие в сюжете других моделей бренда — Dena+ и Runna+: ролик подготовлен по видеоматериалам еще прошлогодней презентации, где были и эти автомобили. Их цены можно принять во внимание справочно, но основное внимание — на Тару, как имеющую наибольшие шансы прижиться в России, ведь в этом году представители бренда показывали на MIMS именно ее.

Отметим, что модель комплектуется безальтернативным атмосферником 1.6 с отдачей в 113 л.с., а по трансмиссии возможен выбор между 6-ступенчатыми МКП и АКП (это японский Aisin, но сборка лицензионная в Китае).

Ссылаясь на данные иранского сайта Car.ir, источник пишет, что версия с механикой стоит от 430 млн иранских реалов, что составляет чуть более 610 тысяч рублей. Версии с автоматом дороже, и не только из-за самой АКП, а и из-за более богатого оснащения: 576 млн иранских реалов, то есть около 820 тысяч рублей.

Ранее о вероятных ценах иранских машин в России рассказывал наш главный редактор Максим Кадаков, и его прогноз не слишком радужный.

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Фото: Iran Khodro