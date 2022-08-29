Эксперт рассказал, сколько будут стоить иранские автомобили в России — журнал За рулем

Эксперт рассказал, сколько будут стоить иранские автомобили в России

На Международной выставке запасных частей и автокомпонентов (MIMS-2022) свои автомобили показали две компании из Ирана — Iran Khodro и SAIPA.

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Действия стран Запада, направленные на экономическую блокировку России, само собой, затронули и автопром. Но на высвободившуюся площадку сразу же устремились те компании, которым в обычных условиях конкурировать с европейскими брендами было сложно. Речь, в том числе, и о машинах иранского производства.

Так, в Москву на минувшей неделе приехали две иранские компании: Iran Khodro — с седаном Tara, и SAIPA — с седаном Shahin. Автомобили пока привезли только показать, о ценах речь не шла, но нам все же кое-что удалось узнать.

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем»:

Эксперт рассказал, сколько будут стоить иранские автомобили в России
— Сами иранцы говорят, что к концу года начнут поставлять автомобили в Россию, но не дают почти никакой конкретики. Насколько я знаю, даже сведений о начале сертификации этих моделей не было. Но мне все же удалось узнать, что цену за Shahin, а это, считайте, иранская Гранта, на «границе» они могут установить около 12–13 тыс. долларов США. А к этому еще прибавьте таможенный сбор — 15%, НДС — 20%, утилизационный сбор — порядка 170 тыс. руб., плюс какой-то навар должен получить сам импортер — это еще процентов 8–10. То есть к этим 13 тыс. мы прибавляем еще 50%, и выходит уже к 20 тыс. долларов, а это почти 1 млн 200 тыс. рублей!

Гранту при этом можно купить дешевле — и за 800, хотя и в самой простой комплектации. Но если даже иранская машина будет в одной цене с Грантой, возникает вопрос — кто из покупателей ею заинтересуется?

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Ну да, иранский автомобиль лучше оснащен, но представления о том, как будут продаваться такие машины в России, каково их качество — нет. Дилерской сети нет, гарантий нет, обеспечения запчастями — нет. А ведь вторая из представленных машин — Tara — должна, по идее, стоить еще дороже — она уже уровня Весты.

Иранцы серьезно нацелились на наш рынок, они думают уже о производстве в России, но осилят ли — вопрос пока остается открытым.

В целом же известно, что качество их техники средненькое, сами иранцы свои машины ругают. Соседние Ирак и Сирия несколько раз отказывались от поставок иранских автомобилей, мотивируя тем, что они недостаточно безопасны. Но в итоге, повторяю, многое будет зависеть от цены.

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