«За рулем» в октябре: где купить машину недорого; б/у из Японии; большой тест зимних шин

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 10/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

Куда идет АВТОВАЗ: разговор с Максимом Соколовым

Тарифный коридор ОСАГО и цена полисов

Лада Нива Спорт и другие новости

ЗР ПРЕМЬЕРА

Changan Uni-K — интересный, но дорогой

Chery Tiggo 4 Pro: вариатор вместо робота

Свежий Geely Atlas, Haval H-Dog и другие новинки из Китая

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

ЗР АКТИВ

Иранский автопром: увидеть и не купить

Цены дилеров: что продают и как купить подешевле

Подержанные машины из Японии: что почем

Кредит со скидкой и прочие льготы при покупке автомобиля

ЗР ТЕСТ

Новый Haval Dargo или древний Mitsubishi Outlander? Выбор не очевиден

Шипованные шины для кроссоверов: лучшие и подешевле

Четырехлетний Peugeot 308 SW из Германии за 1,3 млн рублей

ЗР ЭКСПЕРТ

Ресурсный тест моторного масла: 5 сортов «синтетики», 15 машин, 12 000 км в режиме такси. Что покупать?

Экспертиза ЗР. Не крутится стартер? Меняем клеммы на аккумуляторе!

Тюнинг мотора: что дозволено, а что нет

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Hyundai Getz

Вторые руки. Kia Rio третьего поколения

Самые дешевые автомобили на рынке — из надежных

Парк ЗР: Citroen C4 Sedan после аварии

ЗР ОРИГИНАЛ

Забытый и очень спорный тягач КАЗ-606 Колхида

Долгая история советского хэтчбека ИЖ-2125 Комби

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

А также:

Самосвалы Бецема на шасси МАЗ

Трасса Р-504 «Колыма» своими глазами

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!