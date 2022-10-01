«За рулем» в октябре: где купить машину недорого; б/у из Японии; большой тест зимних шин — журнал За рулем

«За рулем» в октябре: где купить машину недорого; б/у из Японии; большой тест зимних шин

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 10/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Куда идет АВТОВАЗ: разговор с Максимом Соколовым
  • Тарифный коридор ОСАГО и цена полисов
  • Лада Нива Спорт и другие новости

«За рулем» в октябре: где купить машину недорого; б/у из Японии; большой тест зимних шин

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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Changan Uni-K — интересный, но дорогой
  • Chery Tiggo 4 Pro: вариатор вместо робота
  • Свежий Geely Atlas, Haval H-Dog и другие новинки из Китая

Материалы по теме
Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

ЗР АКТИВ

  • Иранский автопром: увидеть и не купить
  • Цены дилеров: что продают и как купить подешевле
  • Подержанные машины из Японии: что почем
  • Кредит со скидкой и прочие льготы при покупке автомобиля

ЗР ТЕСТ

  • Новый Haval Dargo или древний Mitsubishi Outlander? Выбор не очевиден
  • Шипованные шины для кроссоверов: лучшие и подешевле
  • Четырехлетний Peugeot 308 SW из Германии за 1,3 млн рублей

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Ресурсный тест моторного масла: 5 сортов «синтетики», 15 машин, 12 000 км в режиме такси. Что покупать?
  • Экспертиза ЗР. Не крутится стартер? Меняем клеммы на аккумуляторе!
  • Тюнинг мотора: что дозволено, а что нет

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Hyundai Getz
  • Вторые руки. Kia Rio третьего поколения
  • Самые дешевые автомобили на рынке — из надежных
  • Парк ЗР: Citroen C4 Sedan после аварии

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Забытый и очень спорный тягач КАЗ-606 Колхида
  • Долгая история советского хэтчбека ИЖ-2125 Комби

А также:

  • Самосвалы Бецема на шасси МАЗ
  • Трасса Р-504 «Колыма» своими глазами

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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