Как не лишиться прав из-за лекарств? У ГИБДД появилось решение

На упаковке небезопасных для водителей лекарственных препаратов появится особая маркировка — будьте внимательны и не попадайтесь на «запрещенке»!

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Зачем МВД предлагает ввести цветовую маркировку лекарств, после приема которых нельзя садиться за руль?

— Идея верная. Не всем хватает терпения прочитать длинную простыню мелким шрифтом, прилагаемую к лекарственным средствам. Многие просто не в курсе, что ряд препаратов, например, антигистаминных, вызывает сонливость. Или в курсе, но забыли. Вспомнить об этом проще, если предупреждение есть прямо на упаковке.

По закону, автомобилистам запрещается садиться за руль в состоянии любого опьянения и независимо от причины его появления. То есть прием лекарства с запрещенными для водителя препаратами не освобождает его от ответственности. Это грозит лишением прав.

Понятно, что ГИБДД не будет никого проверять и штрафовать за «сонливость». Но, возможно, часть водителей ­воздержится от поездки, пребывая в период сезонной аллергии под воздействием кларитина или зодака.

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«Введение специальной маркировки на упаковках соответствующих лекарственных препаратов и создание перечня медикаментов, влияющих на способность управлять транспортными средствами, МВД России концептуально поддерживает», — говорит глава Госавтоинспекции Москвы Александр Быков (автор идеи).

Препараты, содержащие наркотические вещества, тем более имеет смысл выделить с максимальной четкостью.

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