Вечность в пробке: ситуация на границе с Казахстаном (видео)

Где-то еще можно пройти за сутки, а где-то пересечение границы превращается в неделю жизни в шалаше на обочине с кострами, бензином в пятилитровках и очень дорогими продуктами.

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Жители европейской части России, как правило, стремятся пересечь границу с Казахстаном через один из пяти КПП в Оренбургской области — «Орское» (на трассе Орск — Актобе), «Сагарчин» (Оренбург — Актобе), «Илек» (Оренбург — Уральск), «Маштаково» (Самара — Уральск) и «Теплое» (Бузулук — Уральск). Мы собрали информацию о том, как на этой неделе выглядит ситуация на каждом из пунктов.

Орское

Очевидцы говорят, что очередь превышает 300 машин, стоять в пробке приходится примерно сутки. По другим данным, в какой-то момент время ожидания выросло до двух суток, а место в очереди можно купить за 30 000 рублей. Люди жалеют, что не взяли с собой термобелье и перчатки — по ночам степной ветер пронизывает насквозь, сообщает источник lenta.ru. Некоторых россиян на погранконтроле «разворачивают» на основании того, что человек служил в армии. Наличие повестки при этом значения не имеет.

Сагарчин

Машин очень много — по оценкам корреспондента ural56.ru, пробка растянулась на 15 километров. Многие идут пешком — такси довозят людей до начала очереди, дальше не пускают пограничники. Чтобы пройти пробку пешком, требуется более четырех часов; некоторые идут семьями — с женами, детьми, колясками и собаками. Проехать пробку на авто можно примерно за четыре дня. На неделе пускали всех, ограничений не было, повестки не выдавались.

Илек

Еще в начале недели автомобильная пробка растянулась на 16 километров, а в пешеходной очереди на КПП стояло около 1200 человек. На близлежащую заправку из пробки таксисты отвозят за 100 рублей. Автомобильный поток сильно задерживается из-за тех, кто пытается пролезть без очереди. Место в очереди предлагают купить за 50 000 рублей.

Маштаково

Фуры на КПП пропускают, а вот легковой транспорт и пешие люди пересекают границу в очень ограниченном количестве; по оценкам одного из очевидцев, пропускают чуть ли не по одному человеку в час, сообщает mgorod.kz. В моменте пробка на российской стороне превышала 30 километров. Очевидцы называют условия «адскими»: люди бросают авто, нанимают эвакуаторы, покупают втридорога продукты и бензин, готовят еду на горелках, сооружают шалаши и греются у костров.

Теплое

Чтобы пересечь границу, люди по 4–5 суток ночуют в авто и жгут костры на обочинах. Также в ходу горелки, на которых можно согреть консервы или кашу. Жители приграничных сел готовят горячее и распродают стоящим в очереди. 5 литров бензина в пробке продают за 1000 рублей (чуть более 8 тысяч тенге). Иногда приезжает машина с продуктами — все стоит очень дорого, но расхватывается за секунды, говорят стоящие на границе. Если куда-то отъехать, обратно в очередь не пустят, отправят в конец. Многие уезжают «в никуда», лишь бы пересечь границу.

Сколько стоит доехать от КПП до города в Казахстане?

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Сейчас от КПП «Маштаково» («‎‎Сырым» со стороны Казахстана) до города Уральск в Казахстане можно доехать на такси за 1 тысячу рублей, причем в начале недели было в два раза дороже — 2 тысячи рублей или 16 тысяч тенге. Потенциальных клиентов ждут около сорока таксистов, у них своя очередь, согласно которой они оказывают услуги.

А в пробке на границе с Грузией возник стихийный авторынок.

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Фото: Telegram

Видео: Youtube / портал Мой ГОРОД