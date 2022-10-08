Как мы восстанавливали авто после ДТП - опыт «За рулем»

Ремонт по ОСАГО сегодня - тот еще квест. Спойлер: торговаться со страховщиками - можно!

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель Citroen-Россия, Калуга

Год выпуска 2013

В эксплуатации «За рулем» с июня 2013

Пробег на момент отчета 118 000 км

Что случилось?!

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Наша с Ситроеном размеренная жизнь дала трещину солнечным летним утром на почти пустом широком проспекте. Всё равно виню себя!Перестроившись в абсолютно пустой левый ряд для разворота, не предугадал, что кто-то будет обгонять по встречке на скорости, раз в пять превышающей мою. Убедившись, что встречных нет, начинаю разворот и получаю удар от санитарного Форда, едущего не только без сирены, но, как подтвердило видео с уличной камеры, даже без мигалки.

Почему-то в последнее время многие водители скорых решили, что им можно всё. Много разговоров, что их не всегда пропускают. За последний год в пробочной Москве не видел, пожалуй, ни одного такого случая. А вот грубо нарушающих Правила водителей скорых за день теперь насчитываю с десяток. И почему не включить сирену? И почему не ехать по совершенно пустой в это время автобусной полосе, а не по встречной?

При погрузке и разгрузке автомобиль смог даже поковылять самостоятельно.

Ожидание оформления аварии в течение примерно трех часов — отдельная история. Разбору и решению о моей невиновности помогло видео с уличной камеры и свидетель, ехавший со мной в машине. Из этого вывод: не отпускайте попутчика в спорных случаях до получения окончательного решения и вписывайте его объяснения в протокол.

Ремонт или деньги?

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Итак, Citroen предстояло отремонтировать по ОСАГО. Видимые неисправности: крыло, дверь, зеркало, порог, треснутое ветровое стекло, а значит смещенная передняя стойка. Плюс вывернутое вверх переднее колесо — повреждена передняя подвеска.

Страховые компании сейчас охотно выплачивают деньги, не стремясь возиться с сервисами. Нас это устраивало. Первая оценка страховой: около 87 тысяч рублей — сумма смехотворно ниже необходимой. Но представителя страховщиков можно и нужно вызывать второй, а может и третий раз после частичной разборки автомобиля. Опытные сервисмены, работающие со страховыми машинами, это прекрасно знают.

Общение со страховой компанией напоминает торговлю на колхозном рынке времен СССР. Логику оценки улавливаешь не всегда. Но в результате выплата выросла более чем в два раза. Уже неплохо!

К счастью, удар пришелся по касательной.

Откуда запчасти?

Понятно, что детали подвески — стойку, поворотный кулак и рулевую тягу — надо покупать новые. Но ставить на девятилетний автомобиль новые кузовные детали — абсурд. Особенно во времена, когда цены и сроки поставок навевают ассоциации с романами в стиле фэнтези.

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Кузовные детали решили покупать подержанные и доверить это дело профессионалам, которые и будут ремонтировать автомобиль. Они знают, что где почем. Ведь Citroen C4 — еще и не самый распространенный в стране автомобиль. Кое-что, как оказалось, выгоднее привезти из Беларуси!

Подержанных кузовных деталей на рынке, конечно, уйма. Но многие из них уже ремонтировали, халтурно шпатлевали и красили. Хватает в объявлениях и нового «железа» сомнительного происхождения. Но кто, где и по каким «лекалам» его делает — непонятно. Поэтому остановились на б/у в хорошем состоянии.

Сколько стоят?

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За оригинальное переднее крыло просят около 25 тысяч рублей. Мы купили бэушное за 14 тысяч.

Оригинальное ветровое стекло с подогревом и датчиком дождя — 35 тысяч рублей. С трудом, но нашли-таки неоригинальное за 19 800.

На наружном зеркале удалось сэкономить около 6500 рублей.

Общая экономия составила более 34 тысяч, не считая времени на ожидания «оригинала».

Сегодня иные аварийные машины стоят на сервисах в ожидании запчастей по три-четыре месяца.

Самое несимпатичное во всем этом — вывернутое колесо. Особенно, пока не знаешь, что именно сломано и насколько проблемным будет ремонт.

Денег по страховке хватило?

Ремонт «под ключ», включая профессиональную окраску и регулировку углов установки колес, обошелся примерно в 200 тысяч рублей. Недешево, но когда смотришь на нынешние цены на автомобили (да и на всё остальное!), вроде и ничего. Страховая в результате выплатила 186 600 руб. То есть мы доплатили лишь 14 тысяч рублей. Вполне приемлемо, учитывая далеко не новый автомобиль.

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Расходы на ремонт после аварии

Запчасти по кузову 102 050 ₽

Крыло переднее 14 000 ₽

Дверь передняя 32 780 ₽

Зеркало наружное 19 890 ₽

Стекло ветровое 19 800 ₽

Прочие материалы 15 580 ₽

Работы по кузову 62 600 ₽

Запчасти подвески 14 100 ₽

Тяга рулевая 2400 ₽

Стойка передней подвески 5850 ₽

Поворотный кулак 5850 ₽

Работы по подвеске (включая регулировку углов колес) 21 000 ₽

Итого: ремонт после аварии 201 740 ₽

Прочие расходы — полный расклад

Незадолго до аварии на очередном ТО заменили успокоитель цепи и электромагнитный клапан регулировки фаз.

Потребовала ремонта и передняя подвеска, которая, правда, до пробега примерно в 100 тысяч км практически не доставляла хлопот. Теперь заменили сайлентблоки одного из рычагов, одну шаровую опору. Начали разрушаться шкив масляного насоса и одна опора двигателя. Тоже замена.

Поменял и аккумулятор. У меня батареи живут строго четыре года, вне зависимости от марки и модели автомобиля. Расход масла — прежний: примерно 0,3 л на 1000 км. Для ранних Ситроенов это нормально. Машины выпуска после 2015 года от подъедания масла излечили.

Несмотря на замену ряда деталей, стоимость километра пробега, разумеется, без учета аварии, снизилась за последние 10 тысяч км с 7,5 до 6,7 рублей. По-прежнему не дешево, конечно. Но дешевле для автомобиля такого класса, уверен, не будет никогда.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание без учета ремонта после аварии ­(0–118 000 км)*

Расходы на содержание 0–118 000 км 792 898 ₽

Из них бензин 430 667

Расходы на содержание 110 000–118 000 км 108 019 ₽

Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,7 л/100 км) 46 224 ₽

ТО (масло, фильтры, работы на СТО)17 145 ₽

Сайлентблоки 2700 ₽

Шаровая опора 1200 ₽

Шкив водяного насоса 1850 ₽

Опора двигателя 2000 ₽

Натяжитель цепи ГРМ 1800 ₽

Электромагнитный клапан ГРМ 2800 ₽

Щетки стеклоочистителей 2250 ₽

Аккумулятор 6600 ₽

Масло моторное 3400 ₽

Работы на СТО 20 050 ₽

Стоимость 1 км пробега 6,72 ₽

* Без учета транспортного налога, расходов на полисы ОСАГО и каско.

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