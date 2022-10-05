Как выбрать свою первую машину и не пожалеть об этом — журнал За рулем

Как выбрать свою первую машину и не пожалеть об этом

Известный блогер Никита Серов поделился своим опытом выбора автомобиля. Достаточно следовать пяти простым правилам.

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Никита Серов — блогер, основатель SRV Group, есть свой online фитнес-клуб.

У него есть свои странички в популярных соцсетях:

Как выбрать свою первую машину и не пожалеть об этом

Здесь есть два варианта: либо вы человек уже с опытом (водили машину родителей или друзей), либо у вас совсем нет опыта, но есть водительское удостоверение. Сейчас мы поговорим о второй категории.

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Дорогой или бюджетный автомобиль мне нужен?

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Не пытайтесь сразу брать дорогую машину. И вот почему: первое время вы будете привыкать к габаритам автомобиля, к формату езды и движению на дорогах. Велика вероятность, что повредите машину, и в итоге ее сложно будет продать.

Мой первый автомобиль — Opel Astra, на момент покупки он стоил около трехсот тысяч рублей. Первые два месяца я постоянно царапал машину, и мне было ее безумно жалко. Тогда я пожалел, что не купил более дешевый автомобиль. Но и у более бюджетных вариантов есть свои нюансы: велика вероятность, что такая машина будет постоянно ломаться и большую часть времени простоит в автосервисах или гараже.

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Рассчитывайте на те деньги, которые у вас есть, не берите машину в кредит. Автомобиль — это пассив, то есть в дальнейшем он не будет приносить вам денег, максимум вы сможете продать его за ту же сумму, но скорее всего, дешевле.

Подводим итоги:

  1. Не покупайте слишком дорогую и пафосную машину. Сначала нужно набраться опыта в вождении.
  2. Не покупайте слишком дешевую машину, потому что она может ломаться. Это дополнительные траты.
  3. Покупайте машину исходя из своего бюджета, не нужно вкладывать последние средства либо брать кредит.
  4. Перед покупкой посмотрите обзоры — что пишут люди, которые покупали свою первую машину. Поинтересуйтесь опытом покупки авто у знакомых, родственников.
  5. Составьте список автомобилей, которые вам нравятся. Подходите к этому вопросу одинаково ответственно, вне зависимости от того, будет эта машина за миллион или за 200 тысяч рублей.

И еще, когда вы сядете за руль, обязательно наклейте восклицательный знак желтого цвета, чтобы люди понимали, что за рулем новичок. Здесь нет ничего постыдного, ведь все мы когда-то начинали.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

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