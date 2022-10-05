Как выбрать свою первую машину и не пожалеть об этом

Известный блогер Никита Серов поделился своим опытом выбора автомобиля. Достаточно следовать пяти простым правилам.

Материалы по теме Как держать себя в руках, если всё вокруг бесит?!

Никита Серов — блогер, основатель SRV Group, есть свой online фитнес-клуб.

У него есть свои странички в популярных соцсетях:





Здесь есть два варианта: либо вы человек уже с опытом (водили машину родителей или друзей), либо у вас совсем нет опыта, но есть водительское удостоверение. Сейчас мы поговорим о второй категории.

Дорогой или бюджетный автомобиль мне нужен?

Не пытайтесь сразу брать дорогую машину. И вот почему: первое время вы будете привыкать к габаритам автомобиля, к формату езды и движению на дорогах. Велика вероятность, что повредите машину, и в итоге ее сложно будет продать.

Мой первый автомобиль — Opel Astra, на момент покупки он стоил около трехсот тысяч рублей. Первые два месяца я постоянно царапал машину, и мне было ее безумно жалко. Тогда я пожалел, что не купил более дешевый автомобиль. Но и у более бюджетных вариантов есть свои нюансы: велика вероятность, что такая машина будет постоянно ломаться и большую часть времени простоит в автосервисах или гараже.

Как правильно прикинуть бюджет покупки

Материалы по теме Алла Брулетова про Гелендваген из детства

Рассчитывайте на те деньги, которые у вас есть, не берите машину в кредит. Автомобиль — это пассив, то есть в дальнейшем он не будет приносить вам денег, максимум вы сможете продать его за ту же сумму, но скорее всего, дешевле.

Подводим итоги:

Не покупайте слишком дорогую и пафосную машину. Сначала нужно набраться опыта в вождении. Не покупайте слишком дешевую машину, потому что она может ломаться. Это дополнительные траты. Покупайте машину исходя из своего бюджета, не нужно вкладывать последние средства либо брать кредит. Перед покупкой посмотрите обзоры — что пишут люди, которые покупали свою первую машину. Поинтересуйтесь опытом покупки авто у знакомых, родственников. Составьте список автомобилей, которые вам нравятся. Подходите к этому вопросу одинаково ответственно, вне зависимости от того, будет эта машина за миллион или за 200 тысяч рублей.

И еще, когда вы сядете за руль, обязательно наклейте восклицательный знак желтого цвета, чтобы люди понимали, что за рулем новичок. Здесь нет ничего постыдного, ведь все мы когда-то начинали.

Можно ли отменить штраф ГИБДД? Ответ вы найдете здесь.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.





Фото: Depositphotos и «За рулем»