Назван идеальный (с парой оговорок!) большой кроссовер за 1,5 млн руб. — журнал За рулем

Назван идеальный (с парой оговорок!) большой кроссовер за 1,5 млн руб.

Он на 19 мм длиннее Туарега, имеет рамную конструкцию, три ряда сидений в «стандарте» и дорожный просвет 217 мм.

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Вы скажете: «это же Volkswagen Touareg второго поколения» — и будете правы. Второй Туарег — лидер продаж среди кроссоверов длиной 4,8–4,9 м, и конкурентов, близких по размеру и ценнику, у него действительно немного. Но они есть! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел сразу несколько таких и подробно рассказывает, на что обратить внимание при покупке.

Ценовой диапазон — 1,4–1,8 млн рублей, весьма скромная по нынешним вариантам сумма. Никакой новый кроссовер вы сегодня на эти деньги не купите. А вот один из вариантов со вторички, который как-то незаметно стал весьма привлекательным, — Kia Mohave первого поколения.

Назван идеальный (с парой оговорок!) большой кроссовер за 1,5 млн руб.

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Что вам достанется

Он на 19 мм длиннее Туарега, имеет рамную конструкцию, три ряда сидений в «стандарте», багажник аж на 1045 л (при сложенном третьем ряде) и дорожный просвет 217 мм. Бывает и с постоянным полным приводом, и с подключаемым. За указанную сумму у вас окажется 10–12 летний экземпляр с пробегом за 200 тысяч — и он будет дороже аналогичного Туарега!

Назван идеальный (с парой оговорок!) большой кроссовер за 1,5 млн руб.

При этом не сказать, что Мохаве заметно надежнее или богаче оснащен, хотя пневмоподвеска возможна и у него. Но есть значимое преимущество — запчасти и ремонт дешевле. К стойкости подвески претензий никаких. ЛКП подвержено сколам, но кузов гниет неохотно.

Возможные проблемы по электронике

  • Датчики АБС или их проводка
  • Камера заднего вида
  • Штатная аудиосистема

В принципе, описанными «электронными» сложностями круг более-менее серьезных проблем с Mohave исчерпывается. Выбирайте наиболее распространенный у нас дизель 3.0 (250 л.с.) (D6EA до 2011 года и D6EB — после) с шести- (до 2011 года) и 8-ступенчатой АКП.

Дизель: на что обратить внимание

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Тонкости — типичные для многих дизельных моторов в возрасте: чувствительная топливная аппаратура с пьезофорсунками, изредка барахлящие свечи накаливания и их блок, необходимость чистки системы вентиляции картера. Цепной привод ГРМ может сдаться к 150 тысячам км, но в нормальной эксплуатации живет до 200 тысяч. А сам мотор прекрасно ходит до 350 тысяч км.

А если все-таки предпочтете десятилетний Туарег, то читайте про него и остальных конкурентов на вторичном рынке!

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

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