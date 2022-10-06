Назван идеальный (с парой оговорок!) большой кроссовер за 1,5 млн руб.

Он на 19 мм длиннее Туарега, имеет рамную конструкцию, три ряда сидений в «стандарте» и дорожный просвет 217 мм.

Вы скажете: «это же Volkswagen Touareg второго поколения» — и будете правы. Второй Туарег — лидер продаж среди кроссоверов длиной 4,8–4,9 м, и конкурентов, близких по размеру и ценнику, у него действительно немного. Но они есть! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел сразу несколько таких и подробно рассказывает, на что обратить внимание при покупке.

Ценовой диапазон — 1,4–1,8 млн рублей, весьма скромная по нынешним вариантам сумма. Никакой новый кроссовер вы сегодня на эти деньги не купите. А вот один из вариантов со вторички, который как-то незаметно стал весьма привлекательным, — Kia Mohave первого поколения.

Что вам достанется

Он на 19 мм длиннее Туарега, имеет рамную конструкцию, три ряда сидений в «стандарте», багажник аж на 1045 л (при сложенном третьем ряде) и дорожный просвет 217 мм. Бывает и с постоянным полным приводом, и с подключаемым. За указанную сумму у вас окажется 10–12 летний экземпляр с пробегом за 200 тысяч — и он будет дороже аналогичного Туарега!

При этом не сказать, что Мохаве заметно надежнее или богаче оснащен, хотя пневмоподвеска возможна и у него. Но есть значимое преимущество — запчасти и ремонт дешевле. К стойкости подвески претензий никаких. ЛКП подвержено сколам, но кузов гниет неохотно.

Возможные проблемы по электронике

Датчики АБС или их проводка

Камера заднего вида

Штатная аудиосистема

В принципе, описанными «электронными» сложностями круг более-менее серьезных проблем с Mohave исчерпывается. Выбирайте наиболее распространенный у нас дизель 3.0 (250 л.с.) (D6EA до 2011 года и D6EB — после) с шести- (до 2011 года) и 8-ступенчатой АКП.

Дизель: на что обратить внимание

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Тонкости — типичные для многих дизельных моторов в возрасте: чувствительная топливная аппаратура с пьезофорсунками, изредка барахлящие свечи накаливания и их блок, необходимость чистки системы вентиляции картера. Цепной привод ГРМ может сдаться к 150 тысячам км, но в нормальной эксплуатации живет до 200 тысяч. А сам мотор прекрасно ходит до 350 тысяч км.

А если все-таки предпочтете десятилетний Туарег, то читайте про него и остальных конкурентов на вторичном рынке!

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Фото: Kia