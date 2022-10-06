По некоторым показателям эти шины превзошли именитые дорогие шиповки.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Мишин и Дмитрий Тестов провели испытания зимних шипованных шин для кроссоверов размерности 235/60 R18. Это очень популярный размер, подходящий и премиальным Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC, и популярным Kia Sorento или Hyundai Santa Fe.

Главная особенность теста — сравнение характеристик шин разных ценовых сегментов. Всего было испытано восемь комплектов зимних шин. В тестах наравне с Nokian Hakkapeliitta 10P SUV проверялись и возможности недорогих шин — Viatti Bosco Nordico и Tigar SUV Ice, стоимость которых составляет около 7500 и 11 000 рублей соответственно, а также Yokohama iceGuard iG 65 российского производства стоимостью менее 15 000 рублей.

Viatti Bosco Nordico

Эти российские шины приятно удивили тем, что с ними автомобиль хорошо тормозит на сухом асфальте. Также они обеспечивают приличный уровень комфорта. Кроме того, они хорошо держат курс на асфальте и обеспечивают добротную управляемость на снегу и льду.

Viatti Bosco Nordico

Среди минусов — слабые сцепные свойства на льду и увеличенный тормозной путь на мокром асфальте. Из незначительных недостатков — самое высокое среди испытанных в тесте шин сопротивление качению.

Tigar SUV Ice

У этих сербских шин были выявлены другие преимущества. В частности, у них оказались лучшие показатели при торможении на асфальте. Кроме того, они отлично держат курс на том же асфальте, а вне асфальта обеспечивают кроссоверу приличную проходимость. Кроме этого шины могут похвастать плавностью, которую они придают ходу кроссовера.

Tigar SUV Ice

Но и минусы у этих шин есть. Это слабые продольные сцепные свойства на снегу, неважная управляемость на заснеженных дорогах и шум.

Yokohama iceGuard iG 65

Эти шины отличаются прекрасным поперечным и разгонным зацепами на льду. Кроме того, они дают кроссоверу хорошую проходимость и отлично держат курс.

Yokohama iceGuard iG 65

Из минусов — недостаточное продольное сцепление на снегу. Кроме того, на асфальте курсовая устойчивость оказалась похуже, чем на льду. Также эксперты отметили некоторую шумность шин на снегу.

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Как подбирать бюджетные шины

Зная о том, в каких условиях вам придется ездить зимой чаще всего, можно сэкономить на шинах, подобрав вариант с более важными для себя характеристиками. Узнать же о свойствах шин вы можете из многочисленных тестов экспертов журнала «За рулем», опубликованных на нашем сайте.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Мишина и Дмитрия Тестова «Конкурс гвоздей», опубликованной в №10 журнала «За рулем».

Фото: Depositphotos, «За рулем»