Как выбрать недорогие и хорошие запчасти (инструкция от профессионала)

Многие запчасти стоят дорого не потому, что они отменного качества, а из-за длинной цепочки посредников, каждый из которых уже заработал на этой детали небольшой процент. Поэтому лучший способ сэкономить ― купить запчасти самостоятельно, без посредников. О том, как это сделать, «За рулем» рассказал профессиональный подборщик запчастей.

Как не надо покупать запчасти?

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Многие по неопытности поступают так: загоняют автомобиль на сервис, там его разбирают и сообщают клиенту, какую запчасть следует приобрести. Владелец машины отправляется в магазин, покупает деталь и везет ее в сервис. Там может выясниться, что эта конкретная деталь не подходит к данной модификации. Запчасть приходится возвращать (а это порой непросто, если она без брака) и срочно искать нужную. А в это время машина простаивает на сервисе. Другими словами, вы полностью полагаетесь на опыт сервисменов и продавцов запчастей. И те и другие могут подвести, а расплачиваться за их некомпетентность придется вам.

Чтобы избежать переплаты, следует самому погрузиться в проблему и найти хорошие и недорогие запчасти, которые наверняка подойдут вашему автомобилю. Скорее всего, запчасть придется подождать несколько дней, поэтому затевать поиск следует заранее, а не в день ремонта.

Как правильно искать запчасти для ремонта своего автомобиля?

Поиск можно разделить на 4 важных этапа:

Отыскать артикул на оригинальную запчасть (убедиться, что она подходит для вашего авто, по VIN-коду); Отыскать артикул аналога (неоригинальной запчасти). Снова проверить совместимость по VIN; Выбрать поставщика с наиболее выгодным ценовым предложением; Зарезервировать на сайте необходимую запчасть и забрать ее самовывозом.

А теперь по порядку.

Как найти артикул запчасти?

Для этого понадобится дилерский или неофициальный каталог. Такие можно найти в интернете на различных сайтах (одни из самых популярных: Exist, Autodoc или Elcats).

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Ищите свою модель и смотрите нужную запчасть. Не забудьте проверить на соответствие по VIN-номеру.

В отличие от дилерских каталогов, неофициальными можно пользоваться бесплатно. Однако в таких, как правило, не поддаются расшифровке неевропейские VIN-коды, а также ВИНы отечественных автомобилей.

1. Вверху оригинальный номер запчасти. Ниже оригинальная замена производителя. Обе детали вам подойдут, но если нацелены на оригинал, берите замену — как правило, такие детали имеют усовершенствованную конструкцию. 2. Аналоги-заменители от других производителей.

Покупать оригинальную запчасть не обязательно. Более того, часто в оригинальной упаковке вы найдете маркировку неоригинала. Автопроизводители ведь не занимаются выпуском деталей для рулевых и гидравлических систем, различных фильтров и навесного оборудования для двигателя. К примеру, для Bentley, Volkswagen, Peugeot и Citroen АКП выпускаются компаниями Aisin.

Для поиска аналога достаточно узнать фирму-изготовителя оригинальной запчасти (например, взглянув на маркировку детали своего автомобиля или поискав на форумах) и найти так называемый кросс — это сленговое название аналога оригинальной детали.

Если цена вас устраивает, то поиск можно считать оконченным. Но можно сэкономить еще минимум 20%.

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