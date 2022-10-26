Что нам делать, чтобы спасти автопром и смежные с ним производства? С чего нужно начать? — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков обсудил ситуацию с сенатором Анатолием Артамоновым, который представляет в Совете Федерации Калужскую область.

— Анатолий Дмитриевич, вы были губернатором Калужской области с 2005 по 2020 год. Под вашим непосредственным наблюдением и даже при вашем активном участии строились заводы Volkswagen, Volvo, Peugеоt-Citroen, Mitsubishi, поэтому об автопроме вы знаете всё. В чем сейчас, на ваш взгляд, главная проблема?

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— Мы все вдруг обнаружили, что при производстве даже самых прозаических узлов, деталей и механизмов мы настолько плотно встроены в мировую кооперацию, что теперь у нас рвутся все производственные цепочки. Если бы, кооперируясь с мировыми производителями, мы хотя бы немного задумывались о том, что однажды эти цепочки могут обрезать, возможно, были бы более осторожны.

Вспомните, как было раньше. Когда строили ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, Москвич — практически все эти заводы были самодостаточны с точки зрения производства полного цикла. То есть практически всё производилось на одной площадке — за исключением шин, стекол, специфической электроники. Хотя, например, на КамАЗе и шины производили и производят до сих пор.

А в последние годы, когда мы как бы воссоздавали свой автопром, мы пошли на кооперацию даже там, где было производство полного цикла, — чтобы наши автомобили были конкурентоспособными. В нормальной ситуации это правильный подход, ничего страшного в этом нет.

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Но вот Китай, например, не стал этого делать. Тем более, что Китай, особенно в последнее время, постоянно находится либо под санкциями, либо под угрозой санкций. Поэтому у них практически вся кооперация замкнута внутри страны.

— А мы почему позволили?

— У нас был другой алгоритм, другой подход — поскольку мы не готовились к санкциям. Поэтому теперь, за что ни возьмись, — проблема. Сшить костюм — надо где-то купить ткань и фурнитуру. Автомобиль сделать — так мы теперь даже наш простенький УАЗ не можем выпускать без импортных деталей.

На КамАЗе сгорел завод двигателей — и вместо того, чтобы быстрее его восстанавливать, решили, что проще закупать двигатели в Китае или у Мерседеса. А там еще и узлы трансмиссии нужны.

Даже у АвтоВАЗа локализация по некоторым моделям оказалась ниже, чем у калужского Фольксвагена. И так далее. В итоге мы получили то, что имеем сейчас: от нас отвернулись — и всё, предприятия либо остановились, либо работают с перебоями.

— Что делать?

— По пути регресса идти, понятное дело, нельзя. Кое-кто предлагает делать двигатели с карбюраторами. Это, конечно, ерунда — никто этого делать не будет, не нужно возвращать нас в каменный век.

Если мы выпускаем автомобили без подушек безопасности, то нужно законодательство менять. Чтобы мы хотя бы сотрудникам ГИБДД сказали, что подушки безопасности больше не являются предметом техосмотра. Мы существенно снижаем безопасность граждан. На мой взгляд, это нелогичное решение.

— Путь прогресса возможен?

— Да. Нужно идти по пути Китая. Ведь что делал Китай? Его со всех сторон прессовали, поэтому китайцы просто на всех наплевали и делали только то, что выгодно им. На каждом шагу.

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Нас сегодня тоже прессуют со всех сторон. Про членство в ВТО нужно забыть. Но ведь мы еще каждый чих согласуем с ЕАЭС. Я сам не раз участвовал в этом, помогал предприятиям и министерствам: ключевые решения нужно согласовать с Арменией, с Казахстаном, с Белоруссией… Эти согласования годами длятся!

Сегодня надо сказать: стоп, друзья. У нас форс-мажор. Давайте оперативно выбираться из ситуации. Промышленный шпионаж никто не отменял. Этим китайцы занимались долгое время. Так чего нам стесняться?

Копирование тоже никто не отменял. Вот я и говорю: давайте перестанем стесняться и начнем копировать!

— А технологическая база для копирования сложных деталей и узлов у нас есть?

— Основная наша беда — нехватка средств производства. Это главная задача, которую надо решать как можно скорее. Мы должны каким-то образом переоснастить наши основные предприятия — нужен новый станочный парк.

В последние лет 10–15 мы неплохо подтянули оборонную промышленность — там со станочным парком всё в порядке. Но как всё это используется? Я часто езжу по производствам. Приезжаю на завод или в научно-производственное объединение — и вижу суперсовременный станок за многие миллионы рублей или долларов. А вокруг — никого! Почему, спрашиваю, станок не работает? Ответ: а он нам нужен пару раз в месяц.

— И что вы предлагаете?

— Я думаю, что мы могли бы создать что-то вроде производственных кластеров, собрав подобные малоиспользуемые производственные мощности в единые технологические центры, центры компетенций, которые выполняли бы заказы сторонних предприятий. То есть, если эти средства производства закуплены на государственные деньги, значит они должны решать важнейшие на данный момент государственные задачи.

Допустим, какому-то автопроизводству нужно срочно изготовить прототип какой-то детали, а нужный станок или обрабатывающая линия есть только на оборонном предприятии. Значит, у автозавода должна быть возможность легко и просто разместить такой заказ в подобных технологических кластерах с мощной производственной базой.

— С чего надо начинать?

— Начинать надо с самых узких мест. Например, с производства бортовых компьютеров, блоков управления.

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Дело же не только в автомобилях. Возьмите строительство дорог и предприятий. Большая часть строительных машин — импортная. Когда на всех этих Катерпиллерах и Вольво начнут выходить из строя блоки управления, а они сложные, что мы будем делать? То же касается гидравлических приводов — это еще одно узкое место.

И не нужно думать, что лучше идти по пути упрощения. Если мы с этих грейдеров снимем всю электронику и будем нож опускать и поднимать рычагами, то мы никогда не добьемся той ровности, которую требуют СНИПы и ГОСТы. Придут приемщики дороги со своими линейками — и не примут дорогу. Или криво будет, или смесь асфальтобетонная не того качества — а она сейчас тоже готовится в автоматическом режиме. Скажут: ага, нарушения, давайте заводить уголовные дела.

Пока все пошли по пути «каннибализма». Но разбирать часть техники на запчасти — это путь в никуда.

— Это касается только автопрома?

— А вы думаете, что только в автопроме подобная ситуация? Да она практически во всех отраслях промышленности. Возьмите, например, производство продуктов питания. Ведь все современные линии переработки и упаковки — либо импортные, либо сделаны у нас со значительной степенью импортозависимости.

И если подходить к вопросу вложения денег в производство, то еще нужно крепко подумать — что именно реализовывать в первую очередь. Ведь пройдет немного времени, и всё это пищевое производство потребует запчастей, ремонта, модернизации — где всё это взять? Так, может, сначала государственные средства вложить в эту отрасль? Без новых автомобилей мы проживем несколько лет, а вот без продуктов — едва ли.

— Но если все-таки вернуться к автопрому — с чего нужно начать?

— С того же — с критических позиций. И не разбрасываться по мелочам, а думать стратегически. Если мы не можем сразу поднять все марки, значит нужно делать это селективно.

И если у нас проблемы с автомобилями — потому что там двигатели, коробки, трансмиссия, — то давайте сразу делать электромобили.

Тяговые батареи, которые можно использовать в электромобилях, мы уже выпускаем. Если увеличить объем их выпуска, себестоимость будет ниже. У нас есть сырье для батарей, есть кооперация с Китаем. Мы всё можем сделать!

— Но ведь средства производства — это только полдела. Нужны специалисты, знания — как модно выражаться, компетенции…

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— Всё правильно! Но и здесь не нужно руки опускать.

Во-первых, мы еще не всё растеряли. Компетенции у нас есть. А занимаясь копированием, мы неизбежно свои компетенции подтянем. Сейчас надо поддержать инженерную мысль. Восстановить конструкторские бюро там, где они были ликвидированы за ненадобностью.

Я бывал на многих предприятиях — они готовы работать. В том числе — в кооперации с китайским бизнесом. Пока у нас еще есть возможность кооперироваться с китайцами — надеюсь, эта возможность сохранится и впредь.

Я полагаю, что работа с мировыми специалистами высшей квалификации должна быть государственной задачей. Нам нужны умные головы. А взамен мы должны предложить высокие зарплаты, гарантии безопасности, гражданство, возможность перевезти в Россию семьи специалистов — и так далее.

— Анатолий Дмитриевич, если подытожить: вы полагаете, шанс у нашего автопрома есть?

— Безусловно! У нас есть все возможности. Нужно лишь правильно ими воспользоваться.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС, пресс-служба администрации Калужской области и фирмы-производители