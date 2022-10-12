Безупречный (ну, почти!) японский кроссовер на жестком тесте «За рулем»

Его дебют состоялся аж десять лет назад. Но регулярные обновления помогали этому автомобилю избавляться от промахов и оставаться конкурентоспособным. И все же мы нашли к чему придраться.

У нас на тесте среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым 167-сильным мотором. Форсировка скромная, однако на ходу особого недостатка в «лошадках» не ощущаешь.

Машина уверенно и прогнозируемо ускоряется во всем диапазоне оборотов (сотня покоряется за 10,5 с), за что отдельное спасибо хорошо настроенному вариатору Jatco, избавленному от характерной «резины» в реакциях.

В выборе агрегатов Mitsubishi придерживается здорового консерватизма: никакого турбонаддува, атмосферник надежнее! Главный же недостаток — высокий расход топлива. Вместо заявленных изготовителем 8,1 л/100 км Outlander выпивал 12 л. Среди одноклассников хорошим тоном считается уложиться в десятку.

Алюминиевый мотор приспособлен для работы на бензине АИ-92. В активе — цепной привод ГРМ, системы изменения фаз газораспределения и подъема клапанов на впуске и выпуске.

Как рулится?

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Изначально Outlander управлялся неважнецки — его критиковали все, кому не лень. При каждой модернизации японцы вносили изменения в шасси, меняя баланс настроек. И только в ходе последнего рестайлинга удалось настроить подвеску как надо. Outlander стал меньше брыкаться, успешно фильтруя неровности разного калибра.

И управляемость подправили: машина начала острее откликаться на руль, да и сам штурвал ведет себя понятнее. Правда, до поры до времени: после 100 км/ч уходит чувство «ноля». Мицубиси не так надежно держит прямую, норовя «погостить» в соседней полосе.

На бездорожье Outlander выглядит бодрячком. Хороший клиренс (190 мм — с учетом металлической защиты картера), выносливая межосевая муфта подключения задних колес и не боящийся перегрева вариатор позволяют ездить вне асфальта уверенней подавляющего большинства одноклассников.

Приборы — только аналоговые. Но читаемость отличная, а на экран борткомпьютера выводится вся необходимая информация.

Водителю удобно?

Дизайн интерьера старомоден. Но отделочные материалы добротные (отдельный респект за хорошие, обтянутые замшей сиденья), обзорность нареканий не вызывает, равно как и эргономика.

В ходе последней модернизации креслам удлинили подушку и добавили регулировку поясничного упора — стало много лучше! Увы, диапазон регулировки по высоте остался маловат: хочется «приземлиться» на пару сантиметров ниже.

Интерьер лаконичен и излишне хмур — ему недостает ярких пятен и «перламутровых пуговиц». Пора обновляться.

Продолжение — на следующей странице.