Безупречный (ну, почти!) японский кроссовер на жестком тесте «За рулем»

У нас на тесте среднеразмерный кроссовер Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым 167-сильным мотором. Форсировка скромная, однако на ходу особого недостатка в «лошадках» не ощущаешь.
Машина уверенно и прогнозируемо ускоряется во всем диапазоне оборотов (сотня покоряется за 10,5 с), за что отдельное спасибо хорошо настроенному вариатору Jatco, избавленному от характерной «резины» в реакциях.
В выборе агрегатов Mitsubishi придерживается здорового консерватизма: никакого турбонаддува, атмосферник надежнее! Главный же недостаток — высокий расход топлива. Вместо заявленных изготовителем 8,1 л/100 км Outlander выпивал 12 л. Среди одноклассников хорошим тоном считается уложиться в десятку.
Как рулится?
Изначально Outlander управлялся неважнецки — его критиковали все, кому не лень. При каждой модернизации японцы вносили изменения в шасси, меняя баланс настроек. И только в ходе последнего рестайлинга удалось настроить подвеску как надо. Outlander стал меньше брыкаться, успешно фильтруя неровности разного калибра.
И управляемость подправили: машина начала острее откликаться на руль, да и сам штурвал ведет себя понятнее. Правда, до поры до времени: после 100 км/ч уходит чувство «ноля». Мицубиси не так надежно держит прямую, норовя «погостить» в соседней полосе.
На бездорожье Outlander выглядит бодрячком. Хороший клиренс (190 мм — с учетом металлической защиты картера), выносливая межосевая муфта подключения задних колес и не боящийся перегрева вариатор позволяют ездить вне асфальта уверенней подавляющего большинства одноклассников.
Водителю удобно?
Дизайн интерьера старомоден. Но отделочные материалы добротные (отдельный респект за хорошие, обтянутые замшей сиденья), обзорность нареканий не вызывает, равно как и эргономика.
В ходе последней модернизации креслам удлинили подушку и добавили регулировку поясничного упора — стало много лучше! Увы, диапазон регулировки по высоте остался маловат: хочется «приземлиться» на пару сантиметров ниже.
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