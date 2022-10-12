Военно-учетные специальности, по которым призовут в первую очередь

Приоритетными критериями комплектования являются именно специальности, а не воинские звания.

Наши читатели интересуются, кто подлежит призыву в ходе частичной мобилизации в первую очередь. Мы подобрали ответ на этот вопрос в официальных источниках информации.

В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться:

Мотострелки

Танкисты

Артиллеристы

Водители

Механики-водители

Об этом сообщает сайт Объясняем.РФ — официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России.

В данном случае важнее именно специальность, а не воинское звание, отмечал ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Также сегодня в комиссариате Москвы уточнили наиболее востребованные военные профессии при частичной мобилизации.

В число наиболее популярных входят специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, а также связисты, передает агентство ТАСС слова заместителя военного комиссара столицы полковника Максима Локтева.

Справка

Военно-учётная специальность (ВУС) — военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учета и использования в военном деле России.

Информация о ВУС содержится в военном билете (стр.11) или справке, если она выдана взамен военного билета.

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Обозначение ВУС в России обычно представляет собой шестизначное число и (часто) букву (например, 113259А). Первые три цифры — номер военно-учётной специальности, следующие три — код воинской должности, а буквой указываются особые признаки военной службы.

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Указ о проведении в России частичной мобилизации был подписан Президентом России 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции должны пройти переподготовку и боевое слаживание.

Если у солдата есть права не только категории B, но и С, то перед ним открывается больше возможностей.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС