Машину все равно домкратить, а колеса снимать. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Такая проверка не отнимает много времени и под силу даже малоопытным водителям.
Осмотрев машину самостоятельно, вы сможете выявить неисправности, которые незаметны при езде, и вовремя на них отреагировать. В то же время, диагностика, к примеру, подвески в автосервисе обойдется вам в 1000–2000 рублей.
1. Проверка состояния кузова
Прежде чем поднимать машину домкратом, необходимо убедиться в прочности порога. Если машина старая и на порогах имеются следы коррозии, то может произойти прогиб порога.
Проверить это просто. Поддомкрачивайте машину осторожно. Если послышался хруст, то лучше остановить подъем, а между порогом и подхватом домкрата подложить полуметровую доску. Давление при этом распределится на большую часть порога, и автомобиль можно будет приподнять.
И не затягивайте с ремонтом порогов.
2. Вращение колес
При вывешенном колесе можно проверить состояние тормозной системы и подвески. Вращение колес, не имеющих привода, должно быть легким и без посторонних звуков. Слышаться должен только шелестящий звук трения тормозных колодок о диск. Причем если этот звук то появляется, то пропадает во время вращения колеса, значит тормозной диск деформирован. Подумайте о его проточке или замене.
В идеале после толчка в свободном вращении колесо должно сделать пару оборотов. Хруст укажет на износ ступичных подшипников. Это очень серьезный симптом, поскольку заклинивший на ходу подшипник может привести к ДТП.
При тугом вращении вывешенного колеса следует проверить тормоза. Возможно, подклинивают колодки в направляющих, поршни в тормозных цилиндрах или направляющие суппортов. Неисправность тормозной системы приведет к перерасходу горючего и перегреву деталей. Если тормозная жидкость закипит, эффективность тормозной системы резко снизится.
У переднеприводного автомобиля определить состояние ступичных подшипников сложно. Придать колесу свободное вращение не получится из-за системы привода. Однако даже незначительный свободный ход колеса должен быть легким и без толчков. Затрудненный ход колеса может быть признаком износа ШРУСов. Аналогично колесо не должно придерживаться тормозными колодками.
3. Покачивание колес
Вывешенное колесо следует пошатать в вертикальной плоскости. Для этого нужно взяться руками за верх и низ шины. После этого возьмитесь за боковины справа и слева и пошевелите колесо в горизонтальной плоскости. Не стоит при этом прилагать большие усилия, а для безопасности лучше подставьте под автомобиль страховочную тумбу.
- Покачивание задних колес в разных плоскостях позволит оценить состояние сайлентблоков и ступичных подшипников.
- На передних колесах вертикальные покачивания делаются для проверки состояния шаровых опор
- Горизонтальные покачивания передних колес укажут на наличие люфтов в деталях рулевой системы.
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