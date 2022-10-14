Могут ли мобилизовать, если гражданин лишен водительских прав?

При этом в его военном билете числится военно-учетная специальность «водитель».

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Есть много вопросов, возникших в период проведения частичной мобилизации. Приводим официальные ответы на наиболее популярные из них, которые касаются именно автомобилистов.

Многих читателей интересует: если в военном билете числится военно-учетная специальность «водитель», а гражданин лишен водительских прав, могут ли его призвать в рамках проведения частичной мобилизации?

На государственном сайте «Объясняем.РФ» по этому поводу дается четкое разъяснение:

Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем.

Военно-учетная специальность (ВУС) заносится в военный билет (стр. 11) или справку, выданную взамен военного билета.

ВУС обычно представляет собой шестизначное число и, часто, букву (например, 113259А). Первые три цифры — номер военно-учетной специальности, следующие три — код воинской должности, а буквой указываются особые признаки военной службы.

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Указ о проведении в России частичной мобилизации был подписан Президентом России 21 сентября. Было заявлено, что в ходе частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов. Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции должны пройти переподготовку и боевое слаживание.

Фото: АГН «Москва» и «За рулем»

