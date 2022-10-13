6 важных изменений в ОСАГО, которые вступили в силу в октябре

Например, страховщик теперь обязан ознакомить потерпевшего с результатами осмотра или независимой технической экспертизы в течение пяти дней после проведения осмотра.

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В правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев внесен ряд изменений. Они регулируются подпунктами 1.1. и 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 24.12.2021 № 6038-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П „О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

Поправки вступили в силу 1 октября 2022 года.

Страховщик сам узнает новый номер авто

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По правилам страхователь обязан сообщать страховщику номер государственного регистрационного знака (ГРЗ) в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем государственной регистрации ТС и получения государственного регистрационного знака.

Теперь внесено исключение: страховая компания может самостоятельно получать информацию о новом ГРЗ автомобиля из автоматизированной информационной системы обязательного страхования. Если страховщик получит информацию о новом номерном знаке самостоятельно, то сообщит об этом автовладельцу, а также внесет соответствующие сведения в страховой полис.

Владелец обязан сам рассказать о замене собственника

Закреплена обязанность автовладельцев сообщать страховой компании в письменной форме о замене собственника транспортного средства, указанного в полисе ОСАГО.

Исключением является случай, когда страхователь воспользовался правом досрочно прекратить действие договора обязательного страхования.

Потерпевшего обязаны в срок уведомить о результатах экспертизы

Страховая компания обязана ознакомить потерпевшего с результатами проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки). Делается это любым способом по выбору потерпевшего: направлением по адресу электронной почты; размещением в личном кабинете страхователя ОСАГО либо предоставлением для ознакомления по месту нахождения страховой компании. Уведомить потерпевшего обязаны в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за осмотром или получением страховщиком результатов независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Очевидцы больше не требуются

Согласно поправкам, автовладелец больше не должен записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о ДТП при наступлении страхового случая.

Страховая может самостоятельно узнавать о ДТП

Автовладелец и страховая компания могут оформить письменное согласие о праве страховой компании получать информацию о ДТП самостоятельно. Это облегчит страхователю жизнь: ему не надо будет предоставлять документы о ДТП при наступлении страхового случая. Это копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, если оформление документов о дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции.

Договор может быть прекращен только после утилизации ТС

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При гибели транспортного средства договор ОСАГО может быть досрочно прекращен, и в этом случае часть страховой премии за неистёкший срок действия договора возвращается страхователю.

Внесенные поправки уточняют, что договор ОСАГО при гибели транспортного средства может быть досрочно прекращен только если есть официальное подтверждение утилизации автомобиля. А именно: документ ГИБДД, содержащий информацию о снятии транспортного средства, указанного в полисе ОСАГО, с государственного учета после его утилизации.

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