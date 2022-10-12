Как сэкономить при покупке ОСАГО: 3 лайфхака

Два года назад тарифы ОСАГО стали индивидуальными, то есть разными для всех 40 миллионов автомобилистов. Более того, теперь в разных страховых компаниях цена на полис для одного и того же автомобилиста разная. А с 13 сентября тарифный коридор ОСАГО расширен на 26 процентов вверх и вниз.
Означает ли это, что полисы дорожают? Давайте разбираться.
Как работает тарифный коридор?
Конечная цена полиса ОСАГО для обычного автовладельца рассчитывается по формуле из федерального закона об ОСАГО.
ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КС × КМ
- ТБ — базовая ставка (тарифный коридор касается именно этого параметра)
- КТ — коэффициент территории, зависит от региона регистрации собственника автомобиля
- КБМ — скидка за безаварийность (бонус-малус)
- КВС — коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителя
- КО — параметр ограничения водителей
- КС — коэффициент сезонности, зависит от периода использования автомобиля
- КМ — коэффициент мощности ТС
Основным параметром, который наибольшим образом влияет на конечную цену ОСАГО, является базовая ставка. Размер этой ставки для конкретного водителя страховщик выбирает сам, но в пределах, установленных Центральным Банком РФ. Эти пределы и называются тарифным коридором.
По новым правилам, для водителей легковых автомобилей базовая ставка теперь рассчитывается в промежутке от 1646 до 7535 рублей. А в какие деньги обойдется полис лично мне?
У меня показатели коэффициентов в ОСАГО следующие:
КТ = 1,8; КБМ = 0,46; КВС = 0,91; КО = 1; КС = 1; КМ = 1,4.
Перемножив все коэффициенты, получаем 1,06. Именно на эту величину надо умножить новые границы базовой ставки в рублях, чтобы получить диапазон цены на полис ОСАГО для автора этой статьи. То есть минимальная цена на полис для меня будет составлять 1745 рублей, максимальная — 7987 рублей.
Я покупал полис ОСАГО недавно — и отдал за него 5000 рублей. Таким образом, стоимость моего полиса оказалась где-то посередине индивидуального тарифного коридора. Судя по средней стоимости ОСАГО в стране около 6000 рублей в год, чего-то подобного стоит ожидать и другим автовладельцам.
Как сэкономить при покупке ОСАГО?
Во всех страховых компаниях цена на полис теперь определяется индивидуально и, соответственно, разная.
- Сравните предложения разных страховщиков. Так вы сможете подобрать себе полис либо с наилучшей ценой, либо с наилучшим для вас соотношением цена/качество.
- Будьте готовы сменить страховую компанию.
Разброс цен на ОСАГО на рынке весьма большой. Так, мой знакомый мини-таксопарк смог приобрести полисы для своих такси в три раза дешевле, чем им предложила их предыдущая страховая компания. Просто надо поискать предложения получше — как мы это делаем при покупке телефонов и бытовой техники.
- В интернете появились страховые маркетплейсы, в которых вы можете получить предложения от десятков страховых компаний по ОСАГО, сравнить и выбрать наилучшее предложение.
Я в этом году так и сделал — один раз ввел свои данные и выбрал из сравнительного списка то, что меня устроило. Оплата — онлайн в один клик из любой точки страны. Удобно, современно и позволяет экономить.
- Легко ли сегодня отремонтировать автомобиль по страховке? Как мы восстанавливали после аварии Ситроен из парка «За рулем», рассказано тут.
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