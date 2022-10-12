Как сэкономить при покупке ОСАГО: 3 лайфхака

Тарифный коридор в ОСАГО расширен на 26% вверх и вниз. Подорожают ли полисы, и если да, то в какой мере? Всё выяснил эксперт «За рулем».

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Два года назад тарифы ОСАГО стали индивидуальными, то есть разными для всех 40 миллионов автомобилистов. Более того, теперь в разных страховых компаниях цена на полис для одного и того же автомобилиста разная. А с 13 сентября тарифный коридор ОСАГО расширен на 26 процентов вверх и вниз.

Означает ли это, что полисы дорожают? Давайте разбираться.

Как работает тарифный коридор?

Конечная цена полиса ОСАГО для обычного автовладельца рассчитывается по формуле из федерального закона об ОСАГО.

ОСАГО = ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КС × КМ

ТБ — базовая ставка (тарифный коридор касается именно этого параметра)

— базовая ставка (тарифный коридор касается именно этого параметра) КТ — коэффициент территории, зависит от региона регистрации собственника автомобиля

— коэффициент территории, зависит от региона регистрации собственника автомобиля КБМ — скидка за безаварийность (бонус-малус)

— скидка за безаварийность (бонус-малус) КВС — коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителя

— коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителя КО — параметр ограничения водителей

— параметр ограничения водителей КС — коэффициент сезонности, зависит от периода использования автомобиля

— коэффициент сезонности, зависит от периода использования автомобиля КМ — коэффициент мощности ТС

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Основным параметром, который наибольшим образом влияет на конечную цену ОСАГО, является базовая ставка. Размер этой ставки для конкретного водителя страховщик выбирает сам, но в пределах, установленных Центральным Банком РФ. Эти пределы и называются тарифным коридором.

По новым правилам, для водителей легковых автомобилей базовая ставка теперь рассчитывается в промежутке от 1646 до 7535 рублей. А в какие деньги обойдется полис лично мне?

У меня показатели коэффициентов в ОСАГО следующие:

КТ = 1,8; КБМ = 0,46; КВС = 0,91; КО = 1; КС = 1; КМ = 1,4.

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Перемножив все коэффициенты, получаем 1,06. Именно на эту величину надо умножить новые границы базовой ставки в рублях, чтобы получить диапазон цены на полис ОСАГО для автора этой статьи. То есть минимальная цена на полис для меня будет составлять 1745 рублей, максимальная — 7987 рублей.

Я покупал полис ОСАГО недавно — и отдал за него 5000 рублей. Таким образом, стоимость моего полиса оказалась где-то посередине индивидуального тарифного коридора. Судя по средней стоимости ОСАГО в стране около 6000 рублей в год, чего-то подобного стоит ожидать и другим автовладельцам.

Как сэкономить при покупке ОСАГО?

Во всех страховых компаниях цена на полис теперь определяется индивидуально и, соответственно, разная.

Сравните предложения разных страховщиков. Так вы сможете подобрать себе полис либо с наилучшей ценой, либо с наилучшим для вас соотношением цена/качество.

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Будьте готовы сменить страховую компанию.

Разброс цен на ОСАГО на рынке весьма большой. Так, мой знакомый мини-таксопарк смог приобрести полисы для своих такси в три раза дешевле, чем им предложила их предыдущая страховая компания. Просто надо поискать предложения получше — как мы это делаем при покупке телефонов и бытовой техники.

В интернете появились страховые маркетплейсы, в которых вы можете получить предложения от десятков страховых компаний по ОСАГО, сравнить и выбрать наилучшее предложение.

Я в этом году так и сделал — один раз ввел свои данные и выбрал из сравнительного списка то, что меня устроило. Оплата — онлайн в один клик из любой точки страны. Удобно, современно и позволяет экономить.

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