В конце 1990-х буйно расцвел тюнинг отечественных автомобилей. И даже самая консервативная советская машина не осталась в стороне.

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Как только горьковский седан, еще недавно бывший в СССР страшнейшим дефицитом и несбыточной мечтой миллионов граждан, появился в свободной продаже, многие мгновенно расплодившиеся по стране тюнинговые ателье взялись за его улучшение.

У покупателя появился выбор, и к Волге, даже после всех модернизаций, перестали относиться как к фетишу.

А значит, требовалось подогревать интерес к машине. Кроме того, в те годы казалось, что у машины огромный потенциал для тюнинга.

Красота требует тюнинга

Началось все с довольно мягкого изменения внешности. Как и другие отечественные автомобили, Волги стали украшать накладками на борта и пороги. Появились оригинальные пластиковые бамперы. Кстати, через несколько лет примерно такие же стали ставить и на серийные ГАЗ-3110.

Оригинальный ГАЗ-3110 спортивного стиля компании Рида. Салон отделали в цвета кузова.

Накладки и особенно спойлеры на багажнике придавали Волгам некий спортивный имидж, что выглядело забавно, но и оригинально.

Волга Престиж — обрусевший Jaguar от компании Престиж-НАМИ.

Свое интересное виденье Волги в конце 1900-х предложило московское ателье Престиж-НАМИ. Машина, с одной стороны, напоминала Jaguar, с другой — решетка радиатора ассоциировалась… с куполом православного храма.

Часто в комплекте с измененной внешностью шел и переработанный салон — обычно кожаный светлый или даже под цвет кузова.

ГАЗ-3102 «скрытого тюнинга» с двигателем Rover — работа нижегородского ателье Техносервис.

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Несколько ателье предлагали, условно говоря, «скрытый» тюнинг. Обычно это касалось ГАЗ-3102. Такие автомобили адресовали не только тем, кто не хотел сильно выделяться, но и чиновникам средней руки. Ведь Волга еще оставалась тогда чиновничьим автомобилем, а комфорта традиционным заказчикам хотелось уже другого — на уровне иномарок.

Поэтому на такие машины ставили всего лишь красивые диски колес, максимум еще и скромные молдинги, зато салон отделывали кожей, оснащали дополнительным освещением и прочими благами. В частности, кондиционерами, а то и климатическими установками нижегородского производства. Работали они, правда, посредственно (знаю по собственному опыту).

Впрочем, внешностью и салоном дело не ограничивалось.

Один из ранних «мягких» вариантов обвеса Волги ГАЗ-31029 от фирмы Пласт.

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