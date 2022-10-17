Мобилизуют или нет с категорией здоровья «В»?

Кто попадает под мобилизацию, прописано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

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В период проведения частичной мобилизации возникает много вопросов. Мы приводим официальные ответы на те из них, которые могут коснуться автомобилистов.

Почему под призыв попадают военнообязанные с категорией здоровья «В» (ограниченно годен к военной службе), объяснено на официальном государственном сайте Объясняем.РФ:

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья „В“ не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №31 „О мобилизационной подготовке“».

Кроме того, в социальных сетях получил распространение список военно-учетных специальностей, представители которых якобы будут мобилизованы в первую очередь. Об этом сообщает «Российская газета».

Подобные списки — фейк. В Минобороны сообщили, что в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями:

мотострелки

танкисты

артиллеристы

водители

механики-водители

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Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики и органов власти на работу в условиях военного времени. Она может быть общей и частичной. В первом случае она касается широкого круга населения и определяется федеральным законом N31-ФЗ, во втором — может быть ограничена параметрами, которые устанавливает постановление правительства.

Указ о проведении в России частичной мобилизации был подписан Президентом России 21 сентября. Было заявлено, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции должны пройти переподготовку и боевое слаживание.