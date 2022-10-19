Шины можно и нужно подбирать под дороги — это позволит не переплачивать за их универсальность.

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То есть, если в вашем городе и его пригороде на дорогах зимой не бывает снега и льда, то стоит выбрать шины, которые хороши зимой на асфальте, в том числе мокром. Если же, наоборот, асфальта вы не видите до весны, то стоит купить шины, которые хороши на снегу и льду, и не важно, как они ведут себя при этом на асфальте.

Такой подбор шин сэкономит вам немалые суммы, а во время редких выездов «не на ту поверхность» достаточно просто быть немного аккуратнее и внимательнее. Можно, конечно, (и желательно!) покупать шины, которые хороши везде, но обходится такая резина сегодня в 7–9 тысяч за баллон.

Мы же говорим о покупке шин по 4–5 тысяч рублей за баллон. На что способна такая зимняя нешипованная резина? Это выяснили эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Дмитрий Тестов и Сергей Мишин, испытав 8 комплектов фрикционных шин:

Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)

Bridgestone Blizzak Ice (Россия)

Continental VikingContact 7 ( Россия )

Россия Goodyear UltraGrip Ice 2 ( Польша )

Польша Pirelli IceZero FR ( Россия )

Россия Nordman RS 2 ( Россия )

Россия Nankang Ice Activa Ice-1 ( Китай )

Cordiant Winter Drive 2 (Россия).

Нас же интересуют характеристики самых недорогих шин — Nankang Ice Activa Ice, Nordman RS2 и Cordiant Drive 2.

Для чистого асфальта

Китайские шины Nankang Ice Activa Ice-1 лучше всего подходят для очищенных от снега дорог, несмотря на двойное упоминание льда в названии. На снегу, как укатанном, так и свежем, этой шине делать нечего — едем аккуратно, с работающими системами безопасности и не торопимся. Также будьте готовы к тому, что это достаточно жесткие и шумные шины. Зато цена — всего около 4320 рублей за баллон.

Nankang Ice Activa Ice-1

О том, как проявили себя две другие шины, — на следующей странице.