Шинный эксперт «За рулем» рассказал, какие марки остались в России, какие ее покинули. И кто занял или в ближайшее время займет освободившиеся ниши.

Bridgestone

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Завод простаивает уже больше полугода (аж c 14 марта). Однако решение об уходе с рынка не принято, выплата зарплаты сотрудникам продолжается. Готовая продукция не завозится — распродаются лишь остатки.

Однако точка в отношениях еще не поставлена. Вот что заявляют официальные представители компании: «… Bridgestone внимательно отслеживает ситуацию и рассматривает варианты, предполагающие долгосрочное решение для бизнеса, партнеров и сотрудников».

Michelin

Группа уже объявила об уходе с российского рынка, но завод в Давыдово по производству шин остается. В ноябре-декабре текущего года будет объявлена иная форма собственности завода. В настоящий момент завод не работает, но процесс реформирования не затихает, управление заводом передается россиянам. Зимняя гамма шин на рынке представлена на уровне, сопоставимым с прошлогодним. Возможно, есть некоторые сложности с отдельными (большими) размерами.

Goodyear

Фирма взяла паузу, поставки шин в Россию приостановлены. Но российский офис ограниченно функционирует — распродают остатки.

Continental

Компания пока продолжает работать в России. Завод ограниченно функционирует, программа зимней продукции практически завершена, начинается производство летних шин.

Легендарная марка Gislaved возвращается. В этом сезоне на рынке уже присутствуют шиповки Gislaved Nord Frost 200 и фрикционки Gislaved Soft Frost 200.

Максимальная мощность калужского завода Continental — 4 млн шин в год. Сегодня тут выпускают шины под марками Continental, Gislaved, Matador.

Pirelli

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Оба шинных завода (Воронежский и Кировский) ограниченно функционируют. Во время производства зимней продукции использовались запасы шипов, предусмотренные техпроцессом. Большие размеры шин не выпускаются, но, по возможности, завозятся из-за рубежа.

Деятельность маркетинга значительно ограничена. Иностранному персоналу предложено покинуть Россию, рассматривается возможность передачи руководства россиянам.

Мало кто знает, что на шины Pirelli Ice Zero FR значительно снижены цены. Они в настоящее время на уровне или даже чуть ниже, чем у Nordman RS2 (продукт второй линии Nokian, который еще год назад стоил на 20 процентов дешевле).

Сегодня Ice Zero FR — самая выгодная покупка по соотношению цена-качество.

Nokian Tyres

Компания продает завод во Всеволожске, который продолжает работу под руководством российской команды, сократив объем производства примерно вдвое. Тем не менее этой осенью популярных в России зимних покрышек Nokian и Nordman хватает в разных размерах. Присутствует даже новинка — фрикционная шина Hakkapeliitta R5, успевшая в размере 195/65 R15 победить в нашем тесте.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске — самый крупный шинный завод в нашей стране. В год здесь могут выпускать 16 млн шин. Финская компания ушла из России, но завод продолжает работать под руководством российского менеджмента.

Yokohama

С периодическими остановками выпускает шины на заводе в Липецкой области и завозит импорт через Японию.

Cordiant

Отечественный холдинг, имеющий заводы в Ярославле и Омске. По объемам и типоразмерам шин к зиме готов и переключается на производство летних моделей. Хотя для этого пришлось менять логистику импортных компонентов. Примечательно, что Кордиант располагает собственным научно-техническим центром в Москве, а также испытательным центром в Ярославле, включающим в себя стендовую лабораторию и мини-полигон.

И это единственная шинная компания в России, которая в условиях санкционных ограничений в сентябре завершила разработку новой шины Gravity в легковом и кроссоверном вариантах. Подробности о новинке будут опубликованы в «За рулем» весной следующего года.

В холдинг Кордиант входят два шинных завода. В Ярославле выпускают шины для легковых автомобилей, а в Омске — преимущественно для кроссоверов.

Kama Tyres

Еще один российский шинный комплекс работает и развивается. В прошлом году, несмотря на ковидные ограничения, смог вывести на рынок новую шипованную шину Kama Alga. Тест, в котором новинка приняла участие в размере 195/65 R15, опубликован в ноябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже) и уже в ноябре появится на сайте.

В этом году завод смог не только удержать, но и нарастить объемы производства продукции. За шесть первых месяцев произвел 6,6 млн легковых и грузовых покрышек, что на 8% выше, чем за первое полугодие 2021-го. Продолжает готовить новые продукты, в том числе шины для квадроциклов Kama Quadro ATM, расширяя размерную линейку на 42 (!) размера.

Hankook

Амбициозная южнокорейская компания пока не покидает наш рынок — окончательного решения по этому поводу еще не принято. Шины продолжают завозить через Японию и Южную Корею. Поставка продуктов, произведенных в Венгрии, — под вопросом.

Dunlop

Японский производитель решил приостановить торговлю в России и закрывает представительство. Решение явно политизированное, поскольку у этой компании есть завод в открытой для нас Турции, на котором производятся и зимние, и летние шины.

Китайские производители

Они с позитивом смотрят на наш рынок, поскольку спрос на шины на европейском рынке падает. Активизируются популярные в Китае марки Landsail, Delinte, Triangle и Sailun, а также появляются новые бренды, представляющие более дешевый сегмент.

В тестах летних легковых и кроссоверных шин, проведенных нами этим летом, китайский шинпром представляли покрышки Sailun. Результаты будут представлены в весенних номерах журнала «За рулем» следующего года.

Невеселая арифметика

Шины на рынке есть — и шипованные, и фрикционные. Так что ездить в мороз и по гололеду на «лете» нам не придется. Но возникает другой вопрос: сколько они будут стоить?

Так за год изменились цены на популярные модели шипованных шин размерности 205/55 R16 (тыс. рублей)

Сравнил, как менялись цены на зимние шины за последние четыре года — стало грустно. Ежегодный прирост цен пару лет назад (за период с 2018 по 2020 годы) составлял от 5 до 10 процентов.

В 2020–2021 году ценники изменились на 30–35 процентов. А в 2022-м шины подорожали аж на 40–65 процентов.

Получается, что этот период цены выросли в среднем на 100%. То есть — в два раза. Всего лишь за четыре года! И, судя по ситуации, на этом рост не остановится.

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Фото: фирмы-производители