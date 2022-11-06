Нарушил в Беларуси? Оштрафуют в России!

И наоборот тоже: страны наладили автоматический обмен данными о нарушениях и штрафах.

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МВД России и Беларуси заключили соглашение о взаимном признании административных правонарушений и исполнении решений в области дорожного движения. Подобная договоренность существовала и раньше, но не была подкреплена технически и электронно. Это позволяло нарушителям ПДД избегать наказаний. Например, лишившись в Беларуси прав на управление транспортным средством, по возвращении в Россию можно было заявить об утере водительского удостоверения. И получить новое без каких-либо последствий. Эти лазейки, похоже, прикроют.

Как это работает

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Речь о налаживании автоматического обмена данными о нарушениях. Камеры и до того прекрасно различали номерные знаки нарушителей, но не знали, кому выписывать квитанции — сведения о российских собственниках автомобилей отсутствовали в белорусской ГАИ и наоборот.

Теперь будет иначе. Россиянину, если он в ходе пребывания в Беларуси по каким-то причинам не оплатил полученный там штраф, придет письмо по месту жительства. Размер штрафа — по белорусскому КоАП. А оплата — в пересчете на российские рубли и в бюджет страны проживания.

ПДД союзных стран имеют общую основу и во многом схожи. А вот тарифы за одни и те же нарушения различаются. И принцип начисления другой — в Беларуси размер штрафов исходит от базовой величины, ежегодно индексируемой.

Какие штрафы

С 1 января базовая величина — 32 белорусских рубля (BYN). По-нашему — около 750 рублей. И, собственно, это основной штраф за не очень значительные нарушения: непристегнутый ремень, неправильную тонировку или отсутствие аптечки. Да-да, у соседей сотрудник ГАИ имеет право проверять ее наличие.

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Размер штрафа за превышение скорости зависит от способа фиксации нарушения. «Вручную» — по полной программе. Камерой — со скидками, которые прописаны прямо в КоАП. Нештрафуемый порог в Беларуси — 9 км/ч . Превышение на 10 км/ч — штраф до одной базовой величины. Превышение на 20 км/ч весит уже до трех базовых величин, а на 30 км/ч — до десяти. Превысил на 30 км/ч — попал на штраф 7500 рублей нашими.

Жесточайше карают за некоторые повторные нарушения, совершенные в течение года. Повторное нарушение скоростного режима от 20 км/ч и выше влечет штраф в 5–15 базовых величин или лишение прав до одного года. Не забалуешь!

С другой стороны, кое-что помягче, чем у нас. Например, нарушение правил стоянки не приводит к почти неминуемой эвакуации, как в Москве, да и стоит меньше. Эти нюансы полезно изучить перед поездкой в Беларусь — Глава 18 КоАП РБ к нашим услугам.

За пьяную езду наказывают строже, чем у нас

Пьяных за рулем в Беларуси наказывают более сурово. Законы не учитывают погрешность измерений концентрации спирта. Никаких допустимых «0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха» там нет. Есть 0,8 промилле или 380 микрограммов на один литр. До 0,8 промилле — штраф в 100 базовых величин и лишение прав до трех лет. Свыше 0,8 промилле — штраф в 200 базовых величин и лишение прав до пяти лет. Банка пива не пройдет, равно как и состояние легкого похмелья.

А закон о конфискации при «повторной пьянке» действует уже почти десять лет — первый автомобиль изъяли в 2013 году.