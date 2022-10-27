Россия и Беларусь обменялись базами: от ответственности не уехать — журнал За рулем

Россия и Беларусь обменялись базами: от ответственности не уехать

Безнаказанно нарушать ПДД в другой стране теперь не получится.

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Россия и Беларусь договорились о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД. Пока оно не имеет юридической силы, так как сначала должно пройти процедуру ратификации в Госдуме.

Но расслабляться не стоит: наказать водителей-нарушителей могут уже сейчас.

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«Информация о нарушителе уже не уйдет в никуда. Если россиянин нарушит ПДД на территории Беларуси, с него на основании соответствующего запроса взыщут штраф в России, и такой же механизм действия, если нарушение совершит гражданин РБ», — пояснила член Комиссии ПС по информационной политике Ольга Петрашова.

Страны будут обмениваться данными по электронным каналам связи. Нарушителей будут отслеживать камеры, а штраф они получат по почте, сообщает «Союзное вече».

Фото: depositphotos.com, Unsplash

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